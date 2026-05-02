Pune crime news : पुण्यात चार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचारानंतर दगडाने ठेचून हत्या; मृतदेह झुडपात लपवला, मुंबई-बंगळूर महामार्गावर लोकांचा आक्रोश

minor girl assault Pune : राज्यात महाराष्ट्र दिनाचा उत्साह सुरू असतानाच पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात एक हृदयद्रावक आणि संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. चार वर्षांच्या निष्पाप चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, भोर तालुक्यातील नरसापूर परिसरात ही घटना घडली. सुट्टीमुळे चिमुकली आजोळीकडे आली होती. खेळत असताना आरोपीने तिला फूस लावून रस्त्यालगत नेले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार करून दगडाने ठेचून हत्या केली. एवढ्यावरच न थांबता आरोपीने मृतदेह झुडपात लपवून ठेवण्याचाही प्रयत्न केला..दरम्यान, चिमुकली बराच वेळ दिसत नसल्याने कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. शोध घेत असताना तिचा मृतदेह आढळून आला. ही माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत तातडीने पोलिसांना कळवले..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. स्थानिकांच्या मदतीने संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याकडून चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांकडून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी होत आहे..आरोपीला फाशी द्या!घटनेबाबत कळताच संतप्त गावकरी रस्त्यावर उतरले. मुंबई-बंगळूर महामार्गावर रात्री रास्ता रोको करण्यात आला. आरोपीला पकडून आमच्या ताब्यात द्या, अशी मागणी गावकऱ्यांनी लावून धरली. त्यानंतर मोठा जमाव हा पोलिस ठाण्याबाहेर जमला. जोपर्यंत या नराधमाला फाशी देत नाही, तोपर्यंत इथून हलणार नाही, असा पवित्रा घेतला.