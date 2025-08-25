Sinhagad Fort Missing Boys: पुण्यात सिंहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगला गेलेली पाच मुलं बेपत्ता; शोधमोहीम सुरू

Five Boy's Missing During Sinhagad Fort Trekking in Pune: पुण्यातील सिंहगड किल्ल्यावर फिरायला गेलेली पाच मुलं बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही मुलं ट्रेकिंगसाठी किल्ल्यावर गेली होती, मात्र रस्ता चुकल्याने ती भरकटली आहेत. आता मुलांना शोधण्याचे प्रयत्न पोलिस, वनविभागासह स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने सुरू आहेत.
या मुलांना जेव्हा आपण भरकलो आहोत, याची जाणीव झाली. तेव्हा त्यांनी आपल्या कुटुंबीयांना आणि मित्रांना व्हिडिओ करून याबाबत माहिती दिली. यानंतर मग याबाबत पोलिसांना माहिती दिली गेली आणि मग शोधमोहीम सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच सिंहगडावर एक युवक बेपत्ता झाला होता. चार दिवस त्याचा शोध सुरू होतो, अखेर तो सापडला. मात्र आता यानंतर पाच मुलं सिंहगडावर भरकटल्याचे समोर आले आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे सिंहगड किल्ल्यावरर ट्रेकिंगसाठी जाणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे.
सध्या पावसाळी वातावरणामुळे सिंहगडावर हिरवाई आणि परिसरात घनदाट जंगल निर्माण झाले आहे. तर पावसात ट्रेकिंगचा आनंद घेण्यासाठी अनेकजण सुट्टीच्या दिवशी सिंहगडावर जाणं पसंत करतात. अशावेळी काहीजण रस्ताही चुकत असल्याचे समोर येत आहे. आता या भरकटलेल्या पाच मुलांचा शोध घेणे युद्धपातळीवर सुरू आहे.
