पुणे

Pune News: शनिवार-रविवार पुण्यातील सिंहगडावर पर्यटकांची मांदियाळी; दोन दिवसांत ४ हजारांहून अधिक जणांची हजेरी

inhagad Fort in Pune Attracts Thousands of Weekend Visitors: पुण्यातील सिंहगडावर पर्यटकांची मोठी गर्दी; शनिवार-रविवार मिळून ४ हजारांहून अधिक जणांची हजेरी
Sinhagad Fort Pune Attracts Over 4100 Tourists During Weekend as Visitors Explore the Historic Hill Fort in Maharashtra

Sinhagad Fort Pune Attracts Over 4100 Tourists During Weekend as Visitors Explore the Historic Hill Fort in Maharashtra

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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खडकवासला : सिंहगडावर शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांत मिळून अंदाजे ४ हजार १४६ शिवप्रेमी पर्यटकांनी भेट दिली. वाहनांच्या नोंदी आणि प्रत्येक वाहनातून येणाऱ्या पर्यटकांची गृहीत संख्या याआधारे हा अंदाज काढण्यात आला आहे.

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