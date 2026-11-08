Pune News: शनिवार-रविवार पुण्यातील सिंहगडावर पर्यटकांची मांदियाळी; दोन दिवसांत ४ हजारांहून अधिक जणांची हजेरी

खडकवासला : सिंहगडावर शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांत मिळून अंदाजे ४ हजार १४६ शिवप्रेमी पर्यटकांनी भेट दिली. वाहनांच्या नोंदी आणि प्रत्येक वाहनातून येणाऱ्या पर्यटकांची गृहीत संख्या याआधारे हा अंदाज काढण्यात आला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.शनिवारी (ता. ७) २ हजार ११६, तर रविवारी (ता. ८) २ हजार ३० पर्यटक गडावर आल्याचा अंदाज आहे. रविवारी गडावर २५५ दुचाकी आणि १५२ चारचाकी अशा एकूण ४०७ वाहनांची नोंद झाली. पर्यटकांच्या संख्येची गणना करताना प्रत्येक दुचाकीवरून दोन पर्यटक आल्याचे गृहीत धरल्याने २५५ दुचाकींतून ५१० पर्यटक आले. .प्रत्येक चारचाकीतून पाच पर्यटक आल्याचे गृहीत धरल्याने १५२ चारचाकी वाहनांतून ७६० पर्यटक आले. तसेच चारचाकी वाहनांतून आलेल्या पर्यटकांइतकेच पर्यटक खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या (वडाप) वाहनांतून आल्याचे गृहीत धरून त्यांची संख्या आणखी ७६० धरण्यात आली. अशा प्रकारे रविवारी एकूण २ हजार ३० पर्यटकांनी गडाला भेट दिल्याचा अंदाज आहे..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी. शनिवारी गडावर २४३ दुचाकी आणि १६३ चारचाकी अशा एकूण ४०६ वाहनांची नोंद झाली होती. प्रत्येक दुचाकीवरून दोन पर्यटक याप्रमाणे २४३ दुचाकींतून ४८६ पर्यटक, तर प्रत्येक चारचाकीतून पाच पर्यटक याप्रमाणे १६३ चारचाकी वाहनांतून ८१५ पर्यटक आले. चारचाकीतून आलेल्या पर्यटकांइतकेच म्हणजे ८१५ पर्यटक वडापमधून आल्याचे गृहीत धरल्यास शनिवारी एकूण २ हजार ११६ पर्यटकांनी गडाला भेट दिल्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.