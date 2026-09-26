पुणे

Pune Ganesh Visarjan : गणरायाचीच कृपा! विसर्जनाच्या गडबडीत हौदात गेलेला 20 वर्षांपूर्वीचा सोन्याचा हार तब्बल 12 तासांनी सापडला; बाप्पाच्या मूर्तीला चिकटलेला हार

Five-Tola Gold Necklace Lost During Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जनादरम्यान कदम दाम्पत्याचा सुमारे पाच तोळ्यांचा सोन्याचा हार हरवला. महापालिका कर्मचाऱ्यांनी शोध घेतल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी हार गणेशमूर्तीला चिकटलेला सापडला.
Pune Municipal Staff Search for Missing Gold Necklace

Pune Municipal Staff Search for Missing Gold Necklace

esakal

जागृती कुलकर्णी
Updated on

सिंहगड रस्ता (जि. पुणे) : लग्नातील वीस वर्षांपूर्वीचा सोन्याचा हार कदम दाम्पत्याने गणरायाला घातला होता. विसर्जनाच्या गडबडीत तो मूर्तीसोबतच हौदात गेला. दुसऱ्या दिवशी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शोध घेतला असता हार मूर्तीला चिकटलेला (Pune gold necklace) सापडला. मात्र, मूर्तीला घातलेल्या सोन्याच्या अंगठीचा शोध अद्याप सुरू आहे. सुमारे बारा तासाने जवळपास पाच तोळ्याचा सोन्याचा हार कदम यांना परत मिळाला.

Loading content, please wait...
pune
gold
sinhagad
Anant Chaturdashi
Pune Municipal Corporation
Ganesh Chaturthi 2026
Marathi News Esakal
www.esakal.com