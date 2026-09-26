Pune Ganesh Visarjan : गणरायाचीच कृपा! विसर्जनाच्या गडबडीत हौदात गेलेला 20 वर्षांपूर्वीचा सोन्याचा हार तब्बल 12 तासांनी सापडला; बाप्पाच्या मूर्तीला चिकटलेला हार

सिंहगड रस्ता (जि. पुणे) : लग्नातील वीस वर्षांपूर्वीचा सोन्याचा हार कदम दाम्पत्याने गणरायाला घातला होता. विसर्जनाच्या गडबडीत तो मूर्तीसोबतच हौदात गेला. दुसऱ्या दिवशी महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी शोध घेतला असता हार मूर्तीला चिकटलेला (Pune gold necklace) सापडला. मात्र, मूर्तीला घातलेल्या सोन्याच्या अंगठीचा शोध अद्याप सुरू आहे. सुमारे बारा तासाने जवळपास पाच तोळ्याचा सोन्याचा हार कदम यांना परत मिळाला. .मिलिंद कदम आणि ॲड. वृषाली मिलिंद कदम यांनी शुक्रवारी (ता. २५) दुपारी बारा ते साडेबाराच्या दरम्यान विठ्ठलवाडी घाटावर गणेशमूर्तीचे विसर्जन केले. घरी परतल्यानंतर सायंकाळी हार नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तातडीने घाटावरील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला..सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त प्रज्ञा पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाराचा शोध घेण्यात आला. या कामात आरोग्य निरीक्षक शिवाजीराव नलवडे, मुकादम प्रभाकर तुपेरे, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक मंगलदास माने आणि आशिष सुपनार, कनिष्ठ अभियंता प्रदीप नाणेकर आणि महापालिका सेवक मल्लेश मोरे, विशाल वाघमारे आणि विक्रम अवधुते यांनी सहकार्य केले. हार मिळाल्याने सगळ्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आणि वातावरण आनंदी झाले..Marathwada Drought : 'मी मराठवाड्याची लेक, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडेल कशी?' कोरड्या दुष्काळाची पाहणी करताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भावनिक साद."हार नसल्याचे लक्षात येताच आम्ही कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यांनी आम्हाला धीर दिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी शोध घेताना हार मूर्तीवरच सापडला. या हाराशी आमच्या जुन्या आठवणी जोडलेल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे आणि गणरायाच्या आशीर्वादामुळे तो परत मिळाला."-मिलिंद कदम आणि ॲड. वृषाली मिलिंद कदम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.