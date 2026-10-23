Pune Traffic: सिंहगड रस्त्यावर खोळंबा! गणेशमळ्यातील खोदकामामुळे धायरी ते दांडेकर पुलापर्यंत वाहनांच्या रांगा

सिंहगड रस्ता : गणेशमळा परिसरात महापालिकेने पूर्वसूचना न देता खोदकाम सुरू केल्याने सिंहगड रस्त्यावर शुक्रवारी सकाळपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. धायरीकडून दांडेकर पूल आणि राजाराम पुलाकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. ऐन गर्दीच्या वेळी काम सुरू केल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..सकाळी कामावर जाण्यासाठी बाहेर पडलेल्या नागरिकांना कोंडीचा फटका बसला. वाहनांची गर्दी वाढल्याने मार्गावरील वाहतूक संथ झाली. पुढे जाण्यासाठी वाहनचालकांना प्रतीक्षा करावी लागली. अचानक सुरू झालेल्या खोदकामामुळे प्रवासाचे नियोजन कोलमडल्याची नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली..\rगर्दीच्या वेळा टाळून खोदकाम का केले जात नाही, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला. सिंहगड रस्त्यावर यापूर्वीही अनेकदा अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. तरीही कामांचे नियोजन करताना वाहतुकीचा विचार होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. खोदकामापूर्वी पूर्वसूचना द्यावी आणि वाहतुकीची गर्दी लक्षात घेऊन कामाच्या वेळा ठरवाव्यात, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.