पुणे

Pune Traffic: सिंहगड रस्त्यावर खोळंबा! गणेशमळ्यातील खोदकामामुळे धायरी ते दांडेकर पुलापर्यंत वाहनांच्या रांगा

Sinhagad Road Congestion Disrupts Pune Morning Commute: सिंहगड रस्त्यावर खोळंबा! गणेशमळ्यातील खोदकामामुळे वाहनांच्या लांब रांगा
Pune Traffic News Sinhagad Road Faces Heavy Congestion as Ganeshmala Excavation Work Causes Long Vehicle Queues During Morning

Pune Traffic News Sinhagad Road Faces Heavy Congestion as Ganeshmala Excavation Work Causes Long Vehicle Queues During Morning

esakal

जागृती कुलकर्णी
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सिंहगड रस्ता : गणेशमळा परिसरात महापालिकेने पूर्वसूचना न देता खोदकाम सुरू केल्याने सिंहगड रस्त्यावर शुक्रवारी सकाळपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. धायरीकडून दांडेकर पूल आणि राजाराम पुलाकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. ऐन गर्दीच्या वेळी काम सुरू केल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला.

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