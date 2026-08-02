पुणे

Pune News: पुण्यातील वास्तव धक्कादायक! स्मार्ट टॉयलेटला प्राधान्य, पण कष्टकऱ्यांसाठी रात्र-निवाऱ्याचा अद्यापही अभाव

Pune Faces Night Shelter Crisis Despite Smart Toilet Project: स्मार्ट टॉयलेटसाठी २५ कोटी, पण कष्टकऱ्यांना अजूनही पदपथावरच रात्र; महापालिकेच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह
Pune News Smart Toilets Expand But Lack of Night Shelters Leaves Migrant Workers Sleeping on Roads and Footpaths

Pune News Smart Toilets Expand But Lack of Night Shelters Leaves Migrant Workers Sleeping on Roads and Footpaths

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-पांडुरंग सरोदे

पुणे: महापालिकेकडून शहराच्या प्रवेशद्वारावर ‘स्मार्ट टॉयलेट’ बांधण्याचे काम सुरू आहे, तेथे प्रवाशांना सशुल्क सोयीसुविधा दिल्या जातील. मात्र वाढत्या शहरीकरणात रोजगाराच्या शोधासाठी येणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी रात्र-निवाऱ्याची (नाइट शेल्टर) कुठलीच व्यवस्था महापालिकेकडून केली जात नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. परिणामी कष्टकऱ्यांना आपल्या कुटुंबांसह ऊन-वारा पावसातच संपूर्ण रात्र रस्ते व पदपथांवरील अंधारात काढावी लागत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.

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