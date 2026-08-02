Pune News: पुण्यातील वास्तव धक्कादायक! स्मार्ट टॉयलेटला प्राधान्य, पण कष्टकऱ्यांसाठी रात्र-निवाऱ्याचा अद्यापही अभाव

-पांडुरंग सरोदे पुणे: महापालिकेकडून शहराच्या प्रवेशद्वारावर ‘स्मार्ट टॉयलेट’ बांधण्याचे काम सुरू आहे, तेथे प्रवाशांना सशुल्क सोयीसुविधा दिल्या जातील. मात्र वाढत्या शहरीकरणात रोजगाराच्या शोधासाठी येणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी रात्र-निवाऱ्याची (नाइट शेल्टर) कुठलीच व्यवस्था महापालिकेकडून केली जात नसल्याची सद्यःस्थिती आहे. परिणामी कष्टकऱ्यांना आपल्या कुटुंबांसह ऊन-वारा पावसातच संपूर्ण रात्र रस्ते व पदपथांवरील अंधारात काढावी लागत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे..Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...वाघोली येथील केसनंद फाट्याजवळ २३ डिसेंबर २०२४ ला मध्यरात्री भरधाव डंपरमुळे झालेल्या अपघातात अमरावतीहून रोजगारासाठी पुण्यात आलेल्या कष्टकरी कुटुंबातील दोन लहान मुलांसह तिघांना आपला जीव गमवावा लागला होता, तर सहा जण गंभीर जखमी झाले होते. या अपघातानंतर महापालिकेने परिसरातील अतिक्रमणे काढणे, रस्ता रुंदीकरण, पदपथ दुरुस्ती या स्वरूपाची कामे केली. मात्र कष्टकऱ्यांसाठी रात्र निवाऱ्याची कुठलीही व्यवस्था केली नाही. हीच परिस्थिती हडपसर, कात्रज, वारजे, चांदणी चौक या ठिकाणी कायम आहे..दरम्यान, विविध कामांनिमित्त बाहेर गावाहून शहरात येणाऱ्या नागरिकांच्या सोयीसाठी नागपूरच्या धर्तीवर शहराच्या प्रवेशद्वारांवर ‘स्मार्ट टॉयलेट’ बांधण्याचे काम महापालिकेकडून केले जात आहे. अद्ययावत सोयी सुविधायुक्त ‘स्मार्ट टॉयलेट’च्या ठिकाणी सशुल्क सेवा दिल्या जाणार आहेत. असे असताना रोजगारासाठी शहरात आलेल्या कष्टकऱ्यांचा अपघातात जीव जाऊन दीड वर्ष झाले, त्यानंतरदेखील महापालिकेकडून अद्याप कुठल्याही प्रकारचे ‘नाइट शेल्टर’ उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जात नसल्याचे वास्तव आहे. विशेषत: महापालिकेच्या समाज विकास विभागाने ‘स्मार्ट टॉयलेट’च्या परिसरात कष्टकऱ्यांसाठी रात्र निवाऱ्याची व्यवस्था करावी, असे घनकचरा विभागास सुचविले आहे. तर घनकचरा विभागाकडून मात्र संबंधित काम समाज विकास विभागाकडून केले जात असल्याचे सांगितले..समाविष्ट गावांत सुविधा कधी?शहरात कामगार, कष्टकरी महिला व पुरुषांसाठी नवी पेठ, बोपोडी, शिवाजीनगर, पुणे स्टेशन या ठिकाणी महापालिकेकडून नाइट शेल्टरची व्यवस्था आहे. शहरातील उपनगरे व समाविष्ट गावांत शहरीकरण वाढत आहे. तेथे राज्यातून कामगार, कष्टकरी रोजगार मिळण्याच्या अपेक्षेने येतात. त्यांच्या निवाऱ्याचा विचार मात्र महापालिका प्रशासनाकडून केला जात नाही. निवाऱ्यासाठी त्यांना रात्री रस्ते, पदपथांचा आधार घ्यावा लागत असल्याची सद्यःस्थिती आहे..महापालिकेकडून शहराच्या प्रवेशद्वारांवर स्मार्ट टॉयलेट बांधले जात आहेत. त्याच ठिकाणी शहरात येणाऱ्या कष्टकऱ्यांसाठी मोठे रात्र निवारा केंद्र उभारण्यात यावेत, यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. घनकचरा विभागास याबाबत सूचविण्यात येईल.- रामदास चव्हाण, मुख्य अधिकारी, समाज विकास विभाग.महापालिकेकडून २५ कोटी रुपये खर्च करून स्मार्ट टॉयलेट उभे केले जात आहेत. त्याच पद्धतीने स्मार्ट टॉयलेटजवळ किंवा शहराच्या प्रवेशद्वारांवर कष्टकऱ्यांसाठी रात्र निवारा केंद्र सुरू करण्यास प्राधान्य देऊ. त्यासाठी निधीची व्यवस्था करू.- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, महापालिका.Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.कामगारांच्या निवास, भोजन व सुरक्षिततेची व्यवस्था महापालिकेने पाहिली पाहिजे. दुर्दैवाने पुण्यात अशी व्यवस्था नाही. कष्टकऱ्यांनी कायम किड्यामुंग्यांसारखेच जगायचे का?- नितीन पवार, संस्थापक सरचिटणीस, बांधकाम मजूर सभा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.