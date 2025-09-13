Pratik Shinde Car Accident : पुणे-सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; रिल स्टार प्रतीक शिंदेची फॉर्च्युनर क्रेटाला धडकली, तीन गाड्यांचे लाखोंचे नुकसान

इंदापूर (पुणे) : पुणे-सोलापूर महामार्गावर (Pune Solapur Highway Accident) मदनवाडी (सकुंडे वस्ती) परिसरात गुरुवारी संध्याकाळी झालेल्या अपघातात रिल स्टार प्रतीक शिंदेची फॉर्च्युनर गाडी क्रेटा आणि व्हॅगनरवर आदळून भीषण अपघात (Pratik Shinde Car Crash) घडला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, तिन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे..फॉर्च्युनरची पाठीमागून जोरदार धडकपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी निखील बाळासाहेब होले (रा. अकलूज, सोलापूर) हे आपल्या ह्यूंदाई क्रेटा (एमएच 45 एयू 9779) मधून प्रवास करत होते. यावेळी प्रतीक शिंदे स्वतः चालवत असलेली काळ्या रंगाची टोयोटा फॉर्च्युनर (एमएच 42 बीएस 0111) पाठीमागून जोरात धडकली. धडकेचा जोर एवढा होता, की क्रेटा कार पुढे असलेल्या मारुती व्हॅगनरवर जाऊन आदळली आणि तिन्ही गाड्या एकमेकांवर आपटल्या..Raigad : इन्स्टावर ओळख, शिक्षणही अर्धवट सोडलं! लग्नाच्या आमिषाने 16 वर्षीय मुलाने १७ वर्षीय मुलीवर केला लैंगिक अत्याचार; गरोदर राहताच... .प्रतीक शिंदेवर भिगवण पोलिस ठाण्यात गुन्हा!या अपघातात लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असले तरी प्रवाशांचा जीव थोडक्यात बचावला. प्रतीक राम शिंदे (वय 24, रा. भादलवाडी, ता. इंदापूर) याच्यावर भिगवण पोलिस ठाण्यात (Bhigwan Police Station) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रसिद्धीच्या नादात बेफाम ड्रायव्हिंग?प्रतीक शिंदेने काही दिवसांपूर्वीच मोठ्या दिमाखात फॉर्च्युनर गाडी खरेदी केली होती. मात्र, त्याच गाडीचा अपघात झाल्याने परिसरात चर्चा रंगली आहे. फिल्मी स्टाईलने वेगाने गाड्या चालवणाऱ्यांवर आळा बसला पाहिजे, अशी स्थानिकांकडून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.