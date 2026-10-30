पुणे

Pune Accident News: पुणे-सोलापूर महामार्गावर मातीचा ढिगारा कोसळून एक मजूर ठार, एक गंभीर जखमी

Pune-Solapur Highway Accident: इंदापूर तालुक्यातील राजवडी येथे उड्डाणपुलाजवळ संरक्षण भिंतीचे काम सुरू असताना दुर्घटना; पश्चिम बंगालमधील दोन मजूर ढिगाऱ्याखाली दबले, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून चौकशीचे निर्देश
Pune-Solapur Highway Accident: Soil Mound Collapses, One Worker Killed, Another Seriously Injured

Pune-Solapur Highway Accident

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune Solapur Highway accident today: पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर इंदापूर तालुक्यातील राजवडी येथे शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) सकाळी मोठी दुर्घटना घडली. उड्डाणपुलाजवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम आणि साईडपट्टीच्या भरावाचे काम सुरू असताना अचानक माती-मुरुम आणि डबराचा मोठा ढिगारा कोसळला. या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला असून, दुसरा मजूर जखमी झाला आहे.

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