Pune Accident News: पुणे-सोलापूर महामार्गावर मातीचा ढिगारा कोसळून एक मजूर ठार, एक गंभीर जखमी

Pune Solapur Highway accident today: पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर इंदापूर तालुक्यातील राजवडी येथे शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) सकाळी मोठी दुर्घटना घडली. उड्डाणपुलाजवळ संरक्षण भिंतीचे बांधकाम आणि साईडपट्टीच्या भरावाचे काम सुरू असताना अचानक माती-मुरुम आणि डबराचा मोठा ढिगारा कोसळला. या दुर्घटनेत एका मजुराचा मृत्यू झाला असून, दुसरा मजूर जखमी झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे १० ते १०.१५ वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली. घटनास्थळी एकूण सहा मजूर उपस्थित होते. त्यापैकी तिघे चहा पिण्यासाठी गेले होते, तर उर्वरित तिघे बांधकामाच्या ठिकाणी काम करत होते. याचवेळी अचानक माती आणि मुरुमाचा ढिगारा कोसळल्याने दोन मजूर त्याखाली अडकले..Pune News: लंडनमध्ये असल्याचा कुटुंबाचा समज; पुण्यातील फ्लॅटमध्ये आढळला ३४ वर्षीय तरुणीचा मृतदेह.या दुर्घटनेत २५ वर्षीय मशरूबल शेख यांचा ढिगाऱ्याखाली दबून मृत्यू झाला. तर ३० वर्षीय नरीम अख्तर हे जखमी झाले. दोघेही मूळचे पश्चिम बंगालचे रहिवासी आहेत. तिसऱ्या मजुराने प्रसंगावधान राखून स्वतःची सुटका केली आणि इतर सहकाऱ्यांना घटनेची माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, पोलीस आणि महसूल विभागाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या दोन्ही मजुरांना बाहेर काढण्यात आले. जखमी नरीम अख्तर यांना उपचारासाठी इंदापूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे..Indapur Water Crisis: नीरेकाठच्या गावांवर जलसंकट! इंदापूरमधील बंधारे कोरडे; ‘वीर’मधून पाणी सोडण्याची मागणी.या दुर्घटनेबद्दल उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दुःख व्यक्त केले आहे. तसेच घटनेची सखोल चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.या दुर्घटनेमुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील बांधकामांच्या ठिकाणी कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. बांधकामादरम्यान आवश्यक सुरक्षा उपाययोजनांचे पालन केले जात आहे का, याची तपासणी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.