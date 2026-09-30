Pune Solapur Highway Accident: पुणे-सोलापूर महामार्गावर भरधाव टँकरचा थरार; दुचाकीला धडक देऊन चालक फरार, २१ वर्षीय तरुण ठार

लोणी काळभोर: हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील सोलापूर-पुणे महामार्गावरील जुडिओ शोरूमसमोर एक भीषण अपघाताची घटना घडली आहे. भरधाव वेगाने जाणाऱ्या एका टँकरने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात एका २१ वर्षीय तरुणाचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे, तर त्याचा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अपघातात अनयकुमार उदयकुमार चौधरी (वय २१ वर्षे), हा मृत्यूमुखी पडला असून त्याचा मित्र अनय मंगेश कामदेव (वय २१, दोघे रा. शेवाळवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे हा गंभीर जखमी झाला आहे..या घटनेची सविस्तर हकीकत अशी की २८ सप्टेंबर रोजी दुपारी ४:३० वाजण्याच्या सुमारास, कदमवाकस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील जुडिओ शोरूमसमोर, सोलापूरकडून पुणेकडे जाणाऱ्या लेनवरुन फिर्यादी अनय कामदेव आणि त्यांचा मित्र अनयकुमार चौधरी हे दोघे दुचाकीवरून जात असताना, एका अज्ञात चालकाने आपल्या ताब्यातील टँकर अत्यंत निष्काळजीपणे आणि वेगात चालवून त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जबर धडक दिली. .Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.या भीषण धडकेत अनयकुमार याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला, तर फिर्यादी अनय हे गंभीर जखमी झाले. अपघात झाल्यानंतर आरोपी टँकर चालकाने जखमींना मदत न करता किंवा पोलिसांना अपघाताची खबर न देता घटनास्थळावरून पळ काढला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक जगताप हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.