Pune Solapur Highway Traffic : पुणे-सोलापूर महामार्गावर अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या ६ किलोमीटरपर्यंत रांगा; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील केडगाव चौफुला परिसरात सोमवारी सकाळपासून मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या ५ ते ६ किलोमीटपर्यंत रांगा लागल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मागील चार तासांहून अधिक काळ वाहने जागेवरच थांबली असल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. .उन्हाळी सुट्टी संपवून पुणे, सोलापूर व इतर शहरांकडे परतणारे चाकरमानी, विद्यार्थी आणि पर्यटक या कोंडीत अडकले आहेत. महामार्गावर हलकी व जड वाहने अक्षरशः संथ गतीने सरकत आहेत. अनेक शालेय वाहने, खासगी बस, मालवाहू ट्रक आणि रुग्णवाहिकाही या भीषण कोंडीत अडकल्याची माहिती मिळाली आहे. .स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की, वाढती वाहनसंख्या, चौफुला परिसरातील अरुंद रस्ता आणि अपुरी वाहतूक व्यवस्था यामुळे वारंवार अशी समस्या उद्भवते. गेल्या काही महिन्यांत ही कोंडीची समस्या अधिक गंभीर झाली असून, नागरिकांकडून कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी जोर धरत आहे. .वाहतूक पोलिस आणि प्रशासनाने वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, कोंडी इतकी गंभीर आहे की पर्यायी मार्गांवरही वाहनांची गर्दी वाढली आहे..या कोंडीमुळे प्रवाशांचा मौल्यवान वेळ व इंधनाचा मोठा अपव्यय होत आहे. अनेक प्रवासी रुग्ण, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक या कोंडीत अडकल्याने त्यांची मोठी अडचण होत आहे. नागरिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. .महामार्गावर चार तासांहून अधिक काळ प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली आहे. कंट्रोल रुमला कॉल करुनही कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाहीये. पोलिस वाहतूक कोंडी सोडवण्यात अपयशी ठरले आहेत. आम्ही कुटुंबासोबत प्रवास करत आहोत. लहान मुलांचे आणि महिलांचे प्रचंड हाल होत आहेत. मात्र प्रशासनाकडून वाहतूक कोंडी कधी सुटले याचे समाधनकारक उत्तर मिळत नाहीये, वाहतूक कोंडी सोडवायला पोलिस आहेत की नाहीत, अशी संतप्त प्रतिक्रिया 'सकाळ' शी बोलताना वाहनचालक गणेश लाढाणे यांनी दिली. .पुणे सोलापूर महामार्गाप्रमाणेच पुणे बेंगळुरू महामार्गावर देखील वाहनांच्या ५ ते ७ किलोमीटर रांगा लागल्या आहेत. यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत असून प्रवासी आणि वाहनचालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.