पुणे

Pune Solapur Highway Traffic : पुणे-सोलापूर महामार्गावर अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या ६ किलोमीटरपर्यंत रांगा; प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Kedgaon Chaufula Traffic : चार तासांहून अधिक काळ वाहने अडकून राहिल्याने प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. सुट्टी संपवून परतणारे प्रवासी, विद्यार्थी आणि पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर कोंडीत अडकले.
Pune Solapur Highway Traffic Jam near Kedgaon

Pune Solapur Highway Traffic Jam near Kedgaon

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील केडगाव चौफुला परिसरात सोमवारी सकाळपासून मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. दोन्ही बाजूंना वाहनांच्या ५ ते ६ किलोमीटपर्यंत रांगा लागल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. मागील चार तासांहून अधिक काळ वाहने जागेवरच थांबली असल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Traffic
Pune Solapur Highway
patas
pune traffic
kedgaon