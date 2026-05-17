Pune Child Accident : पुण्यात भीषण अपघात! भरधाव कारने ६ दुचाकी, रिक्षाला उडवले; ४ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू

Pune Khadakvasla Accident : पुण्यातील खडकवासला परिसरात भरधाव कारने भीषण अपघात घडवून आणल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भरधाव वेगातील कारने तब्बल सहा दुचाकी आणि एका रिक्षाला जोरदार धडक दिल्यानंतर ती थेट एका दुकानात घुसली. या भीषण अपघातात ४ वर्षीय चिमुकल्या यशराज निलेश कांबळे याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून ३ ते ४ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेचा थरारक सीसीटीव्ही व्हिडीओ समोर आला असून परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, खडकवासला गावात शनिवारी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास हा अपघात झाला. यशराज निलेश कांबळे (वय ४, रा. अभिनव कॉलेज रोड, नऱ्हे, पुणे) असे मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचे नाव आहे. अपघातानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत यशराजला तातडीने सिंहगड रोडवरील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचार सुरू असतानाच सायंकाळी ६.४० वाजण्याच्या सुमारास त्याची प्राणज्योत मालवली..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारचा वेग अत्यंत जास्त होता. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कारने रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या सहा दुचाकींना आणि एका रिक्षाला धडक दिली. त्यानंतर कार थेट रस्त्यालगतच्या दुकानात शिरली. यावेळी दुकानातून बाहेर पडत असलेली दोन लहान मुले थोडक्यात बचावल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.या अपघातानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेत जखमींना मदत केली. घटनास्थळी पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..दरम्यान, पोलिसांनी कार चालक अमोल गोरक्षनाथ गेगडे (वय ३२) आणि त्याचा साथीदार प्रकाश तात्याराम कोठारे (वय ३२) या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. दोघांची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी त्यांना ससून रुग्णालयात पाठवण्यात आले असून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.या घटनेमुळे खडकवासला परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून निष्काळजी वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. सीसीटीव्ही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यातून अपघाताची भीषणता स्पष्ट होत आहे.