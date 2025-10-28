पुणे

Pune SRA Scam: टीडीआर १०९ कोटींचाच; जनता वसाहत झोपडपट्टीबाबतच्या पत्राने गैरव्यवहार उघड

Pune News: पुण्यातील जनता वसाहतीच्या टीडीआर घोटाळ्याचा पर्दाफाश नोंदणी विभागाने केला आहे. चुकीच्या सर्व्हे नंबरमुळे ७५० कोटींचा टीडीआर व्यवहार आता १०९ कोटींवर आला आहे. या प्रकरणाने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पर्वती पायथ्यालागत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीखालील जागा ताब्यात घेऊन टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावात आर्थिक घोळ कशा प्रकारे घालण्यात आला होता, हे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेच आता उघड केला आहे.

