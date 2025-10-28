Pune SRA Scam: टीडीआर १०९ कोटींचाच; जनता वसाहत झोपडपट्टीबाबतच्या पत्राने गैरव्यवहार उघड

पुणे : पर्वती पायथ्यालागत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीखालील जागा ताब्यात घेऊन टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावात आर्थिक घोळ कशा प्रकारे घालण्यात आला होता, हे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागानेच आता उघड केला आहे..एसआरए’ प्राधिकरणाने या जागेचा कळविलेला सिटी सर्व्हे नंबर आणि प्रत्यक्षात जागेचा असलेला फायनल प्लॉट नंबरचा दर भिन्न असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जागेच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या ‘टीडीआर’ची किंमत ७५० कोटी रुपयांहून थेट १०९ कोटी रुपयांवर आली आहे..नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील मूल्यांकन विभागाचे सहायक संचालक प्र. श्री. बंडगर यांनी या संदर्भातील एक पत्र नुकतेच एसआरए प्राधिकरणाला पाठविले आहे. या पत्राची प्रत ‘सकाळ’च्या हाती आली आहे. त्यातून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. एसआरए प्राधिकरणाने नोंदणी विभागाकडे पाठविलेला प्रस्तावात जनता वसाहतीचा जो सिटी सर्व्हे नंबर ६६१ कळविला होता. त्या जमिनींचा रेडी रेकनरमधील दर ३९ हजार ६५० आहे. प्रत्यक्षात जनता वसाहतीचा ५१९, ५२१ अ, ५२१ ब हा फायनल प्लॉट नंबर असून, त्यांचा रेडी रेकनरमधील प्रती चौरस मीटरचा दर हा ५ हजार ७२० रुपये आहे. त्यामुळे दोन्ही दर भिन्न असल्याचे स्पष्टपणे या पत्रात नमूद केले आहे..सुमारे चाळीस एकराहून अधिक जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्टीची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविला होता. त्यास गृहनिर्माण विभागाने ही मान्यता दिली आहे. त्यापोटी देण्यात येणाऱ्या टीडीआरची किंमत साडेसातशे कोटी रुपये होत असल्याने त्यावरून शहरात चर्चेचे वादळ निर्माण झाले होते..तसेच या प्रस्तावास मान्यता देताना अनेक त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे आणि एसआरए प्राधिकरणाकडे दाखल झाल्या होत्या. त्यास शासनाने स्थगिती देत पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाने नव्याने या जागेचे मूल्यांकन निश्चित करून मिळण्याबाबत नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाला कळविले होते. त्यानुसार बंडगर यांनी नव्याने या जागेचे मूल्यांकन करून, जनता वसाहतीखाली जमिनीचा प्रती चौरस मीटरचा खरा दर काय आहे, हे प्राधिकरणाला कळविले आहे..Premium| GST Cuts: जीएसटी सुधारणांनी सामान्य नागरिकांना खरोखरच दिलासा मिळाला आहे का?.नव्या पत्राने खोनगर रचना होण्यापूर्वी या जागेचा सर्व्हे नंबर हा १०५ हा होता. चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये या जागेचा दर साडेपाच हजार रुपये आहे. तर प्रारूप नगर रचना योजनेत या जागेला देण्यात आलेला तात्पुरता नंबर हा फायनल प्लॉट क्रमांक हा ६६१ असा होता. त्याचा दर ३९ हजार ६५० रुपये असा आहे. तर नगर रचना अंतिम योजनेत या या जागेचा फायनल प्लॉट क्रमांक ५१९, ५२१ अ आणि ५२१ ब असा आहे. मात्र त्यांचा दरच चालू वर्षीच्या रेडी-रेकनरमध्ये नाही. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्टॅम्प ड्यूटी आकारण्यासाठी ३९ हजार ६५० रुपये दर कळविला होता. तो दर ग्राह्य धरून त्या किमती एवढा टीडीआर देण्याच्या प्राधिकरणाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. परंतु नव्या पत्राने त्याला आता खो बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.