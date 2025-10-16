Pune : लालपरीची काय ही अवस्था? दरवाजाच नाही, तरी प्रवाशांच्या सेवेत; जीव धोक्यात घालून प्रवास

पिंपळवंडी,ता.१६: प्रवाशांच्या सेवेसाठी असं ब्रीद घेऊन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात प्रवासी सेवा पुरवणाऱ्या MSRTCच्या अनेक बसगाड्या नादुरुस्त आहेत. प्रवाशांकडून सातत्यानं याबाबत तक्रारही दिली जाते. मात्र नादुरुस्त बसमधून प्रवाशांना नेत त्यांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याच्या अनेक घटना याआधी घडल्या आहेत. ग्रामीण भागासाठी एसटी बस सेवा ही जीवनवाहिनी आहे, पण हीच जीवनवाहिनी जीवावर बेतण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. पुण्यात ओतूर-नारायणगाव मार्गावर धावणाऱ्या बसला चक्क दरवाजाच नसल्याचं आढळून आलंय. चालकाच्या बाजूला दरवाजा नसतानाही बसमधून प्रवाशांची वाहतूक करण्यात येतेय. याचा फोटो आता समोर आला आहे..ग्रामीण भागात धावणाऱ्या बसची अवस्था हि अत्यंत बिकट झालेली आहे.प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करत अशा धोकादायक गाड्या रस्त्यावर उतरवल्या जात आहेत. ओतूर- नारायणगाव(ता.जुन्नर)मार्गावर धावणाऱ्या या बसच्या चालकाच्या बाजूचा दरवाजा तसेच संरक्षक पत्रा तुटलेला असुन चालकाची सुरक्षाच यामुळे धोक्यात आली आहे..मी येडा बनलो, तुम्ही नका होऊ! पुण्यात डुप्लिकेट गाड्या दिल्याचा आरोप करत तरुणाचं शोरूमसमोरच आंदोलन, VIDEO VIRAL.गाडी चालवताना विशेषतः वळणावर किंवा समोरून येणाऱ्या वाहनाच्या धोक्यापासून चालकाला कोणतेही संरक्षण मिळत नाही. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नागरिक हे एसटी बस वर अवलंबून असतात.यात शाळकरी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असते.महामंडळाच्या अशा जीर्ण बस रस्त्यावर धावणार असतील तर भविष्यात मोठा अपघात झाल्यास याची जबाबदारी कोण घेणार..आगारात असलेल्या नादुरुस्त असलेल्या गाड्यांची तात्काळ तपासणी करावी व त्या त्वरित दुरुस्त कराव्यात अशी मागणी नागरिक व प्रवासी करत आहेत. दरम्यान, व्हायरल झालेल्या फोटोनंतर आता बसमधून अशा प्रकारे प्रवाशांची वाहतूक कशी केली जात आहे असा प्रश्न उपस्थित होतोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.