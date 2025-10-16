पुणे

Pune : लालपरीची काय ही अवस्था? दरवाजाच नाही, तरी प्रवाशांच्या सेवेत; जीव धोक्यात घालून प्रवास

ST Bus : पुण्यात ओतूर नारायणगाव मार्गावर दरवाजा नसलेल्या एसटी बसमधून प्रवासी वाहतूक केली जात असल्याचं आढळून आलंय. प्रवाशांचा जीव धोक्यात घालून एसटी बस सुरू असल्याच्या या प्रकाराने संताप व्यक्त केला जातोय.
सिद्धार्थ कसबे
पिंपळवंडी,ता.१६: प्रवाशांच्या सेवेसाठी असं ब्रीद घेऊन महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात प्रवासी सेवा पुरवणाऱ्या MSRTCच्या अनेक बसगाड्या नादुरुस्त आहेत. प्रवाशांकडून सातत्यानं याबाबत तक्रारही दिली जाते. मात्र नादुरुस्त बसमधून प्रवाशांना नेत त्यांचा जीव धोक्यात घातला जात असल्याच्या अनेक घटना याआधी घडल्या आहेत. ग्रामीण भागासाठी एसटी बस सेवा ही जीवनवाहिनी आहे, पण हीच जीवनवाहिनी जीवावर बेतण्याची भीती व्यक्त केली जातेय. पुण्यात ओतूर-नारायणगाव मार्गावर धावणाऱ्या बसला चक्क दरवाजाच नसल्याचं आढळून आलंय. चालकाच्या बाजूला दरवाजा नसतानाही बसमधून प्रवाशांची वाहतूक करण्यात येतेय. याचा फोटो आता समोर आला आहे.

