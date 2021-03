आमच्या पुण्यात सगळंच भारी; राहण्यासाठी हे उत्तम शहर

नवी दिल्ली : देशात 10 लाखाहून जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये राहण्यासाठी सर्वांत योग्य शहरांच्या यादीत पुणे शहराचा दुसरा क्रमांक लागला आहे तर प्रथमस्थानी बेंगलुरु शहराची निवड झाली आहे. Housing and Urban Affairs Ministry ने गुरुवारी 'Ease of Living Index (EoLI) 2020 & Municipal Performance Index (MPI) 2020' ची यादी जाहीर केली आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पूरी यांनी ही यादी आणि रिपोर्ट जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे या यादीमध्ये दिल्ली शहर या दोन्ही कॅटेगरीमध्ये 10 व्या क्रमांकावर देखील पोहोचू शकलेले नाहीये. दिल्ली 13 व्या स्थानावरच अडकलेले होते. 'Ease of Living Index' क्रमवारीमध्ये पुणे शहराला 66.27 गुण मिळाले आहेत तर बेंगलुरुला 66.70 गुण मिळाले आहेत.

Union Minister HS Puri announces rankings of Ease of Living Index (EoLI) 2020 & Municipal Performance Index (MPI) 2020

Bengaluru, Pune, Ahmedabad best cities in EoLI 2020 (Mn Plus Category). Shimla first in EoLI 2020 (Less than Mn Category). Indore & NDMC leading in MPI 2020. pic.twitter.com/fWdDDJqJ2V

