Pune Crime: मैत्रिणीशी बोलण्याचा राग; पुण्यात स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्याचे अपहरण, ५३ मिनिटांत पोलिसांनी केली थरारक सुटका

पुणे : आपल्या मैत्रिणीशी बोलत असल्याच्या संशयावरून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका २८ वर्षीय विद्यार्थ्याला मारहाण करून मोटारीतून अपहरण केल्याचा प्रकार सदाशिव पेठेतील पेरुगेट पोलिस चौकीच्या परिसरात मध्यरात्री घडला. पोलिसांनी शहरात नाकाबंदी करत सिंहगड रस्त्यावर तरुणाची सुखरूप सुटका करत दोघांना अटक केली. न्यायालयाने या दोन आरोपींना १५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.प्रसाद सूर्यवंशी (वय २८) असे सुटका केलेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात चार जणांवर गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी सागर रमेश बोराडे (वय ३२, रा. वालचंदनगर) आणि किशोर बाळासाहेब सावंत (वय ३२, रा. दसूर, जि. सोलापूर) या दोघांना अटक केली,.तर अन्य दोघे पसार झाले आहेत. दोघा आरोपींना गुरुवारी न्यायालयात हजर केले असता १५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसाद आणि आरोपी सागर याची मैत्रीण हे दोघेही पुण्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. अभ्यासादरम्यान त्यांची ओळख झाली. मात्र, प्रसाद आपल्या मैत्रिणीशी बोलत असल्याचा राग सागरच्या मनात होता. त्यातून सागरने साथीदारांच्या मदतीने पेरूगेट पोलिस चौकीच्या परिसरात प्रसादला गाठले. तेथे त्याला शिवीगाळ करत मारहाण केली आणि जबरदस्तीने मोटारीत डांबून सिंहगड रस्त्याच्या दिशेने पळवून नेले..अवघ्या ५३ मिनिटांत सुटकामध्यरात्री तरुणाचे अपहरण झाल्याचा फोन पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या ‘डायल ११२’वर आला. नियंत्रण कक्षाने तत्काळ शहरातील सर्व पोलिस ठाणी आणि गस्त पथकांना सतर्क केले. पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नवनाथ जगताप आणि त्यांच्या पथकाने संशयित वाहनाचा माग काढत पाठलाग सुरू केला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\r\nविश्रामबाग आणि सिंहगड रस्ता पोलिसांनी सापळा रचून अवघ्या ५३ मिनिटांत, म्हणजेच पहाटे एक वाजून २३ मिनिटांनी सिंहगड रस्त्यावर आरोपींच्या वाहनाला अडवले. प्रसादची सुटका करून दोन आरोपींना ताब्यात घेतले. फरारी झालेल्या इतर दोन साथीदारांच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.