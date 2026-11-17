मंचर : पुणे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य व समाधानकारक ऊसदर मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे केली..मंगळवारी (ता. १७) सायंकाळी पुणे येथे जिल्हाधिकारी डुडी यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन यासंदर्भात सविस्तर चर्चा केली. कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांपाठोपाठ सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन साखर कारखानदार व शेतकऱ्यांच्या बैठका आयोजित केल्या. या माध्यमातून ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन ऊसदराचा तिढा सोडवावा, अशी भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली..पुणे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर ऊस उत्पादन घेत असून, त्यांनाही इतर जिल्ह्यांप्रमाणे योग्य व चांगला बाजारभाव मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे चेअरमन, साखर आयुक्त, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी, संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांना निमंत्रित करून संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली..या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाशतात्या बालवडकर, पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, पुणे शहराध्यक्ष प्रकाश म्हस्के, उपाध्यक्ष हनुमंत बालवडकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.