Pune News : ऊसाच्या वजन चोरीवर साखर आयुक्तांचा कडक पवित्रा! 'भरारी पथके' कार्यान्वित, वजनकाटा तपासणीत आयटी तज्ज्ञ होणार सहभागी

Inquiry Into Sugarcane Theft Claims : पुणे येथे झालेल्या बैठकीत साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ऊस वजन व साखर उतारा चोरीच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेली भरारी पथके कार्यान्वित करून तपासण्या करण्याच्या सूचना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना दिल्या आहेत.
पुणे : उसाची वजन चोरी आणि साखर उतारा चोरीबाबतच्या तक्रारींची चौकशी केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेली भरारी पथके कार्यान्वित करून तपासण्या करण्याच्या सूचना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना दिल्या आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी दिली.

