पुणे

Pune News : कौटुंबिक वादातून बहिणीला व्हिडिओ कॉल करून म्हाडा कर्मचाऱ्याने जीवन संपवले; पत्नीसह दोन मुलींवर गुन्हा दाखल

Man Commits Suicide After Video Calling Sister : कौटुंबिक वादातून त्रस्त झालेल्या नितीन अशोक साळवे (वय ४२) यांनी २४ ऑक्टोबर रोजी बहिणीला व्हिडिओ कॉल करून गळफास घेऊन आत्महत्या केली असून, त्यांच्या पत्नीसह १८ आणि २० वर्षांच्या दोन मुलींवर आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : कौटुंबिक वादातून एकाने बहिणीला व्हिडिओ कॉल करुन गळफास घेऊन आत्महत्या केली. २४ ऑक्टोबरला दुपारी सव्वातिनाच्या सुमारास येरवडा भागात ही घटना घडली. पतील आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पत्नीसह दोन मुलींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

