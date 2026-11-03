पुण्यात आणखी एक हुंडा बळी? विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; १० तोळे सोन्याची मागणी केल्याचा आरोप, पतीला अटक

Pune Dowry Death Case: पुण्यातील मुकुंदनगर परिसरात ३४ वर्षीय विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. पायल झांबरे-पाटील हिचा सोमवारी एका फ्लॅटमध्ये मृतदेह आढळला. सासरच्या मंडळींकडून सोन्याच्या मागणीसाठी मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप त्यांच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पती अक्षय झांबरे-पाटील याला अटक केली आहे..पायल हिचे लग्न अक्षय झांबरे-पाटील याच्याशी झाले होते. या दाम्पत्याला एक मुलगी आहे. पायल यांनी यापूर्वी आयटी क्षेत्रात नोकरी केली होती. मात्र, नंतर त्यांनी नोकरी सोडली होती.पायलच्या नातेवाइकांनी केलेल्या आरोपानुसार, लग्नापासूनच सासरच्या मंडळींकडून तिचा मानसिक छळ केला जात होता. दरवर्षी दिवाळीच्या काळात १० तोळे सोन्याची मागणी केली जात होती. यंदाही सोन्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे एवढे सोने देणे शक्य नसल्याचे माहेरच्या मंडळींनी सांगितले होते. पुढील वर्षी सोने देण्याचे आश्वासनही दिले होते..Crime News: पत्नीच्या खुनानंतर पतीने पोलिस ठाण्यातच संपवले जीवन.पोलिसांत दाखल तक्रारीनुसार, २०२२ मध्ये पायल गर्भवती असताना पती आणि सासरच्या मंडळींकडून मुलगाच व्हावा यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. ३० मार्च २०२३ रोजी तिने मुलीला जन्म दिल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी रुग्णालयात जाऊन वाद घातल्याचा आरोप आहे. तसेच, पायल आणि मुलीची जबाबदारी घेणार नसल्याचेही त्यांना सांगण्यात आल्याचे तक्रारीत सांगण्यात आलेले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी पायलचा सासूसोबत वाद झाला होता. त्यानंतर पायल घरातून निघून गेली होती. सोमवारी सकाळी सासरच्या आणि माहेरच्या मंडळींनी तिचा शोध सुरू केला. त्यावेळी घराजवळील एका अपार्टमेंटमधील फ्लॅटमध्ये तिचा मृतदेह सापडला. पोलिसांना फ्लॅटमध्ये कोणतीही सुसाइड नोट आढळली नाही..Parner Crime News: लुटीची फिर्याद देणाराच निघाला मास्टरमाइंड; पारनेर पोलिसांनी १२ तासांत केला भांडाफोड.पायल यांचे भाऊ ऋषिकेश पवार यांनी सासरच्या मंडळींच्या वागणुकीवर संशय व्यक्त केला आहे."सोमवारी सकाळी मी त्यांच्या घरी पोहोचलो, तेव्हा सासरे, सासू आणि पती शांतपणे बसले होते. त्यांना पायलची काळजी असल्याचेही दिसत नव्हते. आम्ही विचारणा केल्यानंतर ते तिचा शोध घेण्यासाठी उठले. काही वेळातच जवळच्या फ्लॅटमध्ये पायल असल्याचे त्यांनी सांगितले. फ्लॅटचा दरवाजा आतून बंद होता. त्यामुळे मी मागील बाल्कनीतून आत प्रवेश केला. तेव्हा पायल गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसल्या," असा दावा ऋषिकेश यांनी केला..पायलचे काका यांनीही हा आत्महत्येचा प्रकार नसून हत्या असल्याचा आरोप केला आहे. पती आणि सासरच्या मंडळींनी पायल यांची हत्या करून मृतदेह फ्लॅटमध्ये लटकवल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. पायल यांच्या मृत्यूनंतर संतप्त नातेवाइकांनी सासरच्या घरात तोडफोड केल्याचीही माहिती समोर आली आहे..स्वारगेट पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यशवंत निकम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पायल यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली त्यांचे पती, सासू आणि सासरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.या प्रकरणात अक्षय झांबरे-पाटील याला अटक करण्यात आली आहे. इतर आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची दोन पथके तयार करण्यात आली आहेत. पायल यांच्या माहेरच्या नातेवाइकांचे जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू आहे, असे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.