पुणे

पुण्यात आणखी एक हुंडा बळी? विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू; १० तोळे सोन्याची मागणी केल्याचा आरोप, पतीला अटक

Pune Dowry Death: पुण्यातील मुकुंदनगर परिसरात ३४ वर्षीय पायल झांबरे-पाटील यांचा फ्लॅटमध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला. सासरच्या मंडळींकडून सोन्यासाठी छळ होत असल्याचा माहेरच्यांचा आरोप; पोलिसांकडून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल
Pune Dowry Death Case

Husband Arrested After Woman Dies Under Suspicious Circumstances

esakal

Ankur Nikam
Updated on

Pune Dowry Death Case: पुण्यातील मुकुंदनगर परिसरात ३४ वर्षीय विवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. पायल झांबरे-पाटील हिचा सोमवारी एका फ्लॅटमध्ये मृतदेह आढळला. सासरच्या मंडळींकडून सोन्याच्या मागणीसाठी मानसिक छळ केला जात असल्याचा आरोप त्यांच्या माहेरच्या नातेवाइकांनी केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पती अक्षय झांबरे-पाटील याला अटक केली आहे.

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