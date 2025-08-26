Pune News : गणपतीला गावी जाणाऱ्यांच्या प्रवासात विघ्न संपेना, गाड्या कमी; प्रवासी स्वारगेट स्थानकातच....

Ganeshotsav Travel Rush at Pune Swargate Bus Stand : गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने कोकणासह मराठवाडा आणि विदर्भात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. त्यानिमित्त गावी जाण्यासाठी प्रवाशांची लगबग सुरु झाली आहे. मात्र, त्यांच्या प्रवासातील विघ्न काही कमी होताना दिसत नाही. गाड्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे पुण्यातील स्वारगेट बस स्थानकांवर मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची गर्दी बघायला मिळते आहे. अनेक प्रवाशी गाड्यांची वाट बघत तातकळत उभे आहेत. .स्वारगेट बस स्थानकावरून कोकणासह मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे तिकीट खिडक्यांपासून ते प्रत्यक्ष बसमध्ये प्रवाशांची गर्दी आहे. अनेकांना गाड्या मिळत नाही. तर ज्यांना गाडी मिळाली त्यापैकी काहींना उभ्याने प्रवास करावा लागतो आहे..Pune Colleges: महाविद्यालयांमध्ये आता ‘आपले सेवा केंद्र’; विद्यार्थ्यांना मिळणार विविध दाखले.प्रवाशांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (एसटी) अतिरिक्त बस सोडण्याची व्यवस्था केली आहे. मात्र, तरीही मागणी जास्त असल्याने अनेकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही प्रवाशांनी खासगी बस आणि अन्य वाहनांचा पर्याय निवडला आहे, परंतु त्यामुळे खर्च जास्त येत असल्याची तक्रारही त्यांनी केली आहे..Pune Sinhgad Road Flyover: उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाला मिळेना मुहूर्त; सिंहगड रस्त्यावरील शिवा काशीद चौक ते हिंगणे दरम्यानचा पूल.स्वारगेट स्थानकावर आलेले प्रवासी उत्साहाने गावी जाण्यासाठी सज्ज आहेत. "दरवर्षी गणपतीसाठी गावी जाणे हा आमच्यासाठी आनंदाची बाब आहे. गावातील गणपती मंडळात सहभागी होणे, गणपतीच्या दर्शनासाठी मंदिरात जाणे आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवणे यामुळे आम्हाला आनंद मिळतो," अशी प्रतिक्रिया एका प्रवाशाने दिली. तसेच एसटी प्रशासनाने आणखी गाड्या सोडायला हव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.