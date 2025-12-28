Pune Voter Awareness : आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मतदान जागृती मोहीम!

हडपसर : पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येथील निवडणूक कार्यालयाच्यावतीने पद्धतशीर मतदार शिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (स्वीप) कार्यक्रमांतर्गत प्रभागातील पीएमपील सेवकांमध्ये "मतदान जागृती मोहीम' राबवण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी गणेश मरकड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी रवी खंदारे व सुनील पाटील यांनी हडपसर गाडीतळ पीएमपील आगार मधील सर्व सेवकांनी मतदान करण्याची शपथ यावेळी दिली..हडपसर पीएमपीचे आगार व्यवस्थापक अल्ताफ सय्यद, हडपसर स्वीप टीमचे प्रज्ञा तांबे, संजीव परदेशी, माधुरी नाझीरकर, रचना कांबळे, सोनाली घोडके, अनुराधा चव्हाण आदी यावेळी उपस्थित होते. उपस्थित सेवकांना यावेळी मतदान प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती देण्यात आली. आगामी महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदान करण्याचे आवाहनही करण्यात आले..Bandu Andekar Pune Municipal Election च्या रिंगणात, पोराच्या जागेवर बापाचा अर्ज | Sakal News .“आम्ही प्रत्येक नागरिकाचा मतदान हक्क सन्मानित करीत आहोत. आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्याची ही संधी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे प्रत्येक मतदाराने सकारात्मक राहून आपला मतदानाचा हक्क पूर्ण करावा.”गणेश मरकड (निवडणूक निर्णय अधिकारी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.