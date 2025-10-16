Pune News: पुण्यात मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यक्रमस्थळी साप; उपस्थितांचा उडाला गोंधळ

Summary1️⃣ पुण्यातील सिम्बायोसिस स्किल्स अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी, किवळे येथे पदवी प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.2️⃣ कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.3️⃣ सोहळा सुरू होण्याच्या आधीच मंचाजवळ साप दिसल्याने अचानक गोंधळ उडाला..पुणे: पुण्यातील सिम्बायोसिस स्किल्स अॅण्ड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (एसएसपीयू) किवळे येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत पदवी प्रदान सोहळा पार पडणार आहे. मात्र त्याआधीच एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. मंचाजवळ साप निघाल्याने एकच गोंधळ उडाला. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ताफा कार्यक्रमस्थळी पोहोचल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत मंचाजवळ साप निघाल्याचे काही जणांच्या निर्दशनास आले. सापाला पकडण्यासाठी सर्पमित्रांना पाचारण करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. .आम्ही पुढं जातोय हे तुम्हाला नकोय; पुण्यातल्या कॉलेजमुळे लंडनमधील नोकरी गेली; तरुणाचा VIDEO VIRAL. सिम्बायोसिसमध्ये पदवी प्रदान सोहळा पार पडत आहे. विविध कौशल्याधारित आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधून पदवी प्राप्त १५३२ विद्यार्थ्यांना पदवी देण्यात येणार आहे. तसेच आत्मनिर्भर व कुशल पुरस्काराने विद्यार्थाना सन्मानित करण्यात येणार आहे. या पदवी प्रदान सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, डॉ. शां. ब. मुजुमदार भूषवतील उपस्थित राहणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.