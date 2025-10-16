पुणे

Pune News: पुण्यात मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्र्यांच्या कार्यक्रमस्थळी साप; उपस्थितांचा उडाला गोंधळ

Pune news: साप पकडण्यासाठी सर्पमित्रांना तातडीने पाचारण करण्यात आले. या कार्यक्रमात एकूण १५३२ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना ‘आत्मनिर्भर व कुशल पुरस्काराने’ सन्मानित करण्याचाही कार्यक्रमाचा भाग आहे.
snake at CM event

Yashwant Kshirsagar
Updated on

1️⃣ पुण्यातील सिम्बायोसिस स्किल्स अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी, किवळे येथे पदवी प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.
2️⃣ कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
3️⃣ सोहळा सुरू होण्याच्या आधीच मंचाजवळ साप दिसल्याने अचानक गोंधळ उडाला.

पुणे: पुण्यातील सिम्बायोसिस स्किल्स अॅण्ड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (एसएसपीयू) किवळे येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत पदवी प्रदान सोहळा पार पडणार आहे. मात्र त्याआधीच एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. मंचाजवळ साप निघाल्याने एकच गोंधळ उडाला.

