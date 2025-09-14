पुणे

Pune Theatre Festival : नाट्यप्रेमींसाठी तीन दर्जेदार नाटकांची पर्वणी; ‘सकाळ’तर्फे येत्या आठवड्यात नाट्य महोत्सवाचे आयोजन

Marathi Natak : पुण्यात १८ ते २० तारखेदरम्यान बालगंधर्व रंगमंदिरात होणाऱ्या तीन दर्जेदार नाटकांच्या महोत्सवात मराठी रंगभूमीचे नामवंत कलाकार आपल्या अभिनयाची झलक दाखवणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे चोखंदळ नाट्यरसिकांसाठी तीन दर्जेदार नाटकांची पर्वणी देणाऱ्या नाट्य महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या गुरुवार (ता. १८) ते शनिवार (ता. २०) या तीन दिवसांत जंगली महाराज रस्त्यावरील बालगंधर्व रंगमंदिरात हा महोत्सव रंगणार आहे.

