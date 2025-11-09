पुणे

पुण्यातून २०६ किमी लांबीचा सहापदरी महामार्गाचा प्रस्ताव; प्रतितास १२० किमी वेगमर्यादा, ४२ हजार कोटींचा खर्च

पुणे-बेंगलोर महामार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या मार्गाच्या प्रकल्पाचा विचार सुरू आहे. यासाठी ४२ हजार कोटींचा अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे. नव्या महामार्गावर १२० किमी प्रतितास वेगानं वाहनं चालवता येऊ शकतील.
सूरज यादव
पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी सरकारनं नवा प्रकल्प हातात घेतलाय. सहापदरी रस्त्याचा हा प्रकल्प असून यामुळे पुणे-बेंगलोर महामार्गावर असणारा वाहतुकीचा ताण कमी होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पुणे ते बेंगलोर हा ग्रीनफिल्ड महामार्ग विकसीत करण्याचं एनएचएआयने ठरवलं आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलाय. ६९९ किमीचा हा मार्ग असून महाराष्ट्रात त्याची लांबी २०६ किमी इतकी असणार आहे.

