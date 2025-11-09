पुण्यातून २०६ किमी लांबीचा सहापदरी महामार्गाचा प्रस्ताव; प्रतितास १२० किमी वेगमर्यादा, ४२ हजार कोटींचा खर्च

पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी सरकारनं नवा प्रकल्प हातात घेतलाय. सहापदरी रस्त्याचा हा प्रकल्प असून यामुळे पुणे-बेंगलोर महामार्गावर असणारा वाहतुकीचा ताण कमी होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पुणे ते बेंगलोर हा ग्रीनफिल्ड महामार्ग विकसीत करण्याचं एनएचएआयने ठरवलं आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलाय. ६९९ किमीचा हा मार्ग असून महाराष्ट्रात त्याची लांबी २०६ किमी इतकी असणार आहे..केंद्र सरकारने पुणे- बेंगलोर ग्रीनफिल्ड महामार्गाला मान्यता दिल्यानंतर हा सहापदरी मार्ग होऊ शकेल. मान्यता मिळाल्यानंतर हा पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. पुणे-बेंगलोर महामार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर नव्या मार्गाच्या प्रकल्पाचा विचार सुरू आहे. यासाठी ४२ हजार कोटींचा अंदाजे खर्च अपेक्षित आहे..Jaipur: गांधीनगर स्थानकाचा पुनर्विकास अंतिम टप्प्यात; केवळ महिलांचे व्यवस्थापन असलेले देशातील पहिले अत्याधुनिक रेल्वे स्थानक.पुणे-बेंगलोर महामार्गातला २०६ किमीचा रस्ता हा महाराष्ट्राच्या हद्दीत आहे. तर पुण्यात नव्या रिंग रोडची सुरुवात खोपी इथून होणार आहे. मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरील उर्से ते सातारा रस्त्यावर असलेल्या केळवडे दरम्यानचा भाग पुणे रिंगरोडचा असेल. त्याचं काम एमएसआरडीसी करत आहे. हा रिंगरोडचा भागही पुणे ते बेंगलोर नव्या ग्रीनफिल्ड महामार्गाचा भाग करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली जाणार आहे..नव्या महामार्गावर १२० किमी प्रतितास वेगानं वाहनं चालवता येऊ शकतील. यामुळे अविकसित क्षेत्रातल्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल असा विश्वास आहे. पुणे आणि बेंगलोर शहरांजवळ या महामार्गावर पाच किमी लांबीची इमर्जन्सी एअरस्ट्रिप तयार करण्याचं नियोजनही आहे. याशिवाय ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंजसह जोण्यात येणार आहे. सहा पदरी प्रकल्पामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.