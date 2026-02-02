Pune News: पुणे होणार ‘ग्रोथ हब’! अर्थसंकल्पात पिंपरी चिंचवडच्या पायाभूत सुविधांसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद

पुणे : देशातील काही शहरे ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्पात पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर या दोन्ही शहरांसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवडचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..पतीने मोबाईल घेऊन दिला नाही, महिलेने पोटच्या मुलाला विहिरीत ढकलून स्व:ही जीवन संपवले, धक्कादायक घटनेने बीड हादरले!.अर्थसंकल्पात ‘ग्रोथ हब’ची संकल्पना मांडत प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपये याप्रमाणे पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये राज्यातील तीन प्रमुख शहरांचा समावेश असून, त्यामध्ये पुणे शहराचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून पुणे आणि परिसरात पुरंदर येथील विमानतळ, रिंगरोड, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे, मेट्रो प्रकल्पाचे जाळे, असे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. .पुढील पाच वर्षांत बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासणार आहे. पुरेसे पाणी, दळणवळणाचे सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळामुळे या शहराची वाढ देशातील अन्य शहरांच्या तुलनेत अधिक गतीने होत आहे. या प्रकल्पांमुळे पुणे शहराबरोबरच आजूबाजूच्या परिसराचा कायापालट होऊन पायाभूत सुविधांचे भक्कम जाळे उभे करणे शक्य होणार आहे..दरम्यान, पुणे महापालिकेची नुकतीच निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीच्या निमित्ताने एका संस्थेच्या वतीने आयोजित ‘संवाद पुणेकरांशी’ या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत झाली होती. या कार्यक्रमात ‘पुणे हे केवळ एक शहर नसून महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे इंजिन आहे. राज्याच्या ५८० अब्ज डॉलर जीडीपीमध्ये पुण्याचा वाटा ७८ अब्ज आहे. तो २८० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी आम्ही ‘पुणे ग्रोथ हब’ ही संकल्पना राबवत आहोत..पुण्याचा विस्तार, संधी आणि वाढते नागरीकरण लक्षात घेऊन या संकल्पनेच्या माध्यमातून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’ परिसराचा एकात्मिक विकास करण्याचा विचार आहे,’’ असे सांगितले होते..आईच्या मृत्यूनंतर मुलीनेही सोडले प्राण! चाकूर तालुक्यातील हृदयद्रावक घटना, दोन दिवसांत माय-लेकीचे निधन.. .यापूर्वी केंद्र सरकारच्याअमृत योजनेत पुणे शहराचासमावेश करण्यात आला होताअर्थसंकल्पात शहराचा‘ग्रोथ हब’मध्ये समावेशदरवर्षी केंद्र सरकारकडूननिधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.