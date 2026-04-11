Vande Bharat Express : पुणे-बंगळूरसाठी आता वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेस; १३ तासांत पोहोचणार

पुणे - पुणेकरांच्या सेवेत लवकरच वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेस दाखल होत आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबई-बंगळूर या मार्गावर वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेसला मंजुरी दिली असून ही गाडी पुण्याहून धावणार आहे. सध्या पुण्याहून बंगळूरला जाण्यासाठी उद्यान एक्स्प्रेसने १८ तास १५ मिनिटे लागतात, तर कोईम्बतूर एक्स्प्रेसला १९ तास २० मिनिटे लागतात. मात्र वंदे भारत एक्स्प्रेस १३ तासांत बंगळूर गाठणार आहे. जलद प्रवासामुळे प्रवाशांच्या वेळेत ५ तासांहून अधिक बचत होणार आहे. पुण्याहून धावणारी ही पहिली वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेस ठरेल..रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकतीच मुंबई-बंगळूरदरम्यान वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेसला मंजुरी दिली. याचा मार्ग कोणता असेल याबाबत स्पष्टता नसली तरीही ही रेल्वे पुण्याहून धावणार हे निश्चित आहे. मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानी दिलेल्या माहितीनुसार, ही रेल्वे पुणे, सोलापूर, वाडीमार्गे धावणार आहे. दौंड ते वाडी व वाडी ते गुंटकलदरम्यान मार्ग हा ताशी १३० किलोमीटर धावण्यासाठी सक्षम केला आहे. त्याचा फायदा वंदे भारत एक्स्प्रेसला होणार आहे. या मार्गावर वंदे भारत एक्स्प्रेस ही ताशी १३० किलोमीटर वेगाने धावेल..रेल्वेची तांत्रिक वैशिष्ट्येगाडीची चाचणी ताशी १८० किमी वेगाने यशस्वी झाली आहे; मात्र प्रत्यक्षात ती १६० किमी/तास वेगाने धावू शकते. मात्र मुंबई-बंगळूर मार्ग हा ताशी १३० किलोमीटरचा असल्याने याचा वेग ताशी १३० किमी वेगाने धावेल.स्वदेशी बनावटीची 'कवच' यंत्रणा, त्यामुळे रेल्वेचा समोरासमोर अपघात होणार नाही.प्रवाशांसाठी आधुनिक लॅडर्स (शिड्या), उत्तम दर्जाचे कुशनिंग असलेले बर्थ, सेन्सर-आधारित प्रकाश व्यवस्था आणि विमानाच्या धर्तीवर बायो-व्हॅक्युम टॉयलेट्स. .गाडीची रचनाएकूण १६ डबेएसी थ्री टियर : ११ डबे (६११ बर्थ)एसी टू टियर : ४ डबे (१८८ बर्थ)एसी प्रथम श्रेणी : १ डबा (२४ बर्थ)एकूण प्रवासी क्षमता : ८२३ .प्रस्तावित वेळही रेल्वे आठवड्यातून सहा दिवस धावेल.एक दिवस देखभाल व दुरुस्तीसाठी रेल्वे सेवा नाही.वंदे भारत स्लीपर एक्स्प्रेसच्या दोन रेकचा वापर.रात्री नऊच्या सुमारास मुंबई व बंगळूर येथून प्रस्थानपुणे-बंगळूर प्रवासाचा वेळ : १३ तास.