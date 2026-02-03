पुणे

Pune News: पुणे बनणार संरक्षण अर्थकारणाचे संशोधन हब: जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, सांगवीत ‘एनएडीएफएम’च्या संकुलाची उभारणी!

Defence Economics Research institute Pune: पुण्यातील संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापन प्रबोधिनी: जागतिक दर्जाचे संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र
Pune Gets Major Boost as NADFM Defence Economics Research Hub Announced

Pune Gets Major Boost as NADFM Defence Economics Research Hub Announced

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: पुणे हे लष्करी शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहेच, पण आता ते संरक्षण क्षेत्रातील आर्थिक संशोधनाचेही जागतिक केंद्र बनणार आहे. संरक्षण लेखा विभागाकडून ‘राष्ट्रीय संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापन प्रबोधनी’च्या (एनएडीएफएम) नव्या संकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. येथे केवळ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणच नाही, तर संरक्षण क्षेत्रातील अर्थशास्त्रावर सखोल संशोधनही केले जाणार आहे. यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील आर्थिक नियोजनाला आणि धोरणांना नवी दिशा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Economics
Sangvi
district
training center
Infrastructure

Related Stories

No stories found.