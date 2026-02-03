Pune News: पुणे बनणार संरक्षण अर्थकारणाचे संशोधन हब: जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण, सांगवीत ‘एनएडीएफएम’च्या संकुलाची उभारणी!

पुणे: पुणे हे लष्करी शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहेच, पण आता ते संरक्षण क्षेत्रातील आर्थिक संशोधनाचेही जागतिक केंद्र बनणार आहे. संरक्षण लेखा विभागाकडून ‘राष्ट्रीय संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापन प्रबोधनी’च्या (एनएडीएफएम) नव्या संकुलाची उभारणी करण्यात येत आहे. येथे केवळ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणच नाही, तर संरक्षण क्षेत्रातील अर्थशास्त्रावर सखोल संशोधनही केले जाणार आहे. यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्रातील आर्थिक नियोजनाला आणि धोरणांना नवी दिशा मिळणार आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...संरक्षण लेखा विभागाच्या वतीने ‘राष्ट्रीय संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापन प्रबोधनी’च्या (एनएडीएफएम) नव्या संकुलाचे भूमिपूजन सोमवारी सांगवी येथे झाले. या वेळी संरक्षण लेखा महानियंत्रक विश्वजित सहाय यांनी संस्थेच्या भविष्यातील वाटचालीचा आराखडा मांडला. या प्रसंगी लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ, ‘एनएडीएफएम’चे महासंचालक डॉ. रवींद्र सिंग, संचालक आंदे पोशेट्टी, प्रधान नियंत्रक संरक्षण लेखा अधिकारी विनोद कुमार विजय, दक्षिण मुख्यालयाच्या संरक्षण लेखा विभागाचे प्रधान नियंत्रक मलय चंदन चक्रवर्ती, डीसीडब्ल्यू-अँड ईचे संचालक डॉ. विश्वजित चौबे व एकात्मिक आर्थिक सल्लागार सर्वानंद एम. एस. उपस्थित होते..संशोधन, धोरणनिर्मितीसहाय म्हणाले, ‘‘पुणे हे संरक्षण दलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठिकाण राहिले आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने पुण्यात संरक्षण लेखा विभागाची मुख्य प्रशिक्षण प्रबोधिनी उभारण्याचा निर्णय घेतला. साडेतेरा एकर परिसरात हे संकुल आकाराला येत असून, २०२८ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. सध्या फरिदाबाद येथील ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट’मध्ये संरक्षण वित्त व अर्थशास्त्रावर संशोधन कार्य चालते. मात्र, पुण्यातील नवीन संकुल पूर्ण होताच येथे संशोधन केंद्र सुरू होतील. त्यामुळे संरक्षण प्रशिक्षण, संशोधन व धोरणनिर्मिती या त्रिसूत्रीमुळे पुणे हे संरक्षण वित्तीय व्यवस्थापनाचे राष्ट्रीय हब म्हणून पुढे येईल.’’.संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी मदतसहाय पुढे म्हणाले, ‘‘संरक्षण क्षेत्रातील वाढती महागाई, जगभरातील शस्त्रास्त्रे व उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया यावर संशोधन येथे केले जाईल. भविष्यात स्वीडनच्या स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सिप्री)सारख्या जागतिक संस्थांशी सामंजस्य करार करून माहितीची देवाणघेवाण केली जाईल.’’.प्रशिक्षण क्षमता वाढणारसध्या भारतीय संरक्षण लेखा सेवेच्या (आयडीएएस) प्रोबेशनरी अधिकाऱ्यांना यूपीएससी परीक्षेद्वारे निवडले जाते. या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासह लष्कर, नौदल, हवाई दल, डीआरडीओ, तटरक्षक दल व सीमा रस्ते संघटनेच्या अधिकाऱ्यांसाठी येथे विशेष अभ्यासक्रम चालवले जातील. नव्या संकुलामुळे संस्थेची प्रशिक्षण क्षमता तीनपटीने वाढणार आहे. यासाठी येथे स्वतंत्र वसतिगृह आणि सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे..‘स्पर्श’मधील त्रुटी दूरसहाय म्हणाले, ‘स्पर्श’ प्रणालीमधील बहुतांश तांत्रिक अडचणी आता दूर झाल्या आहेत. स्थलांतराचे काम अंतिम टप्प्यात असून, केवळ २५ हजार लोकांचे स्थलांतर बाकी आहे. ही प्रणाली आता यशस्वीरीत्या स्थिरावली असून, लवकरच ती पूर्ण क्षमतेने काम करेल.’’.एआय आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापरसंरक्षण मंत्रालयाकडे आर्थिक व्यवहारांचा मोठा डेटा उपलब्ध आहे. या डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी आणि अचूक निर्णय प्रक्रियेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि मशिन लर्निंगचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. यासाठी हैदराबाद येथे ‘इन्स्टिट्यूट फॉर टेक्नॉलॉजी अँड सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट’ची स्थापना करण्यात आली असून, त्याचे थेट फायदे पुण्यातील प्रशिक्षणातही दिसून येतील..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.कसे असेल नवे संकुल...क्षेत्रफळ ः १३.५ एकरबांधकाम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ः २०२८ पर्यंतनवीन संशोधन केंद्रे ः ४प्रशिक्षणार्थींच्या संख्येत ः३ पटीने वाढआंतरराष्ट्रीय दर्जाचे वसतिगृह, क्रीडा संकुल आणि डिजिटल क्लासरूम्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.