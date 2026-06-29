Pune Water Supply: पुणेकरांनो, पाण्यासाठी तयार राहा! भामा-आसखेड धरण तळाला; १२ जुलैपासून पूर्व भागात पाणी कपात

पुणे : भामा-आसखेड धरणातील पाणीसाठा वेगाने कमी होत असल्याने शहराच्या पूर्वोत्तर भागातील पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याचा निर्णय पक्ष नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. याची अंमलबजावणी १२ जुलैपासून सुरू केली जाणार आहे. आषाढी वारीमुळे ही पाणी कपात काही दिवस लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान यावर प्रशासनाकडून लवकरच वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे. .Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.भामा-आसखेड धरणात सध्या केवळ २.१९ टीएमसी पाणी शिल्लक असून धरणाने तळ गाठला आहे. जून महिना संपत आला तरी धरण क्षेत्रात पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा पुढील काही महिने पुरवण्यासाठी महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या सोमवारी (ता. २९) झालेल्या बैठकीत पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीनंतर महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे येरवडा, विश्रांतवाडी, लोहगाव, कळस, धानोरी, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, विमाननगर, खराडीचा काही भाग, वडगावशेरी, फुलेनगर आणि वाघोलीतील काही भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे..या कारणामुळे कपात नव्हतीभामा आसखेड धरणातून पाणी पुरवठा होणाऱ्या भागाला गेल्या महिन्याभरापासून पिवळसर आणि दुर्गंधयुक्त पाणी येत होते. पाणी पुरवठा विभागाने उपाययोजना करूनही पाण्याचा दर्जा सुधारलेला नव्हता. त्यामुळे आंदोलनही करण्यात आले होते. दरम्यान धरणातील पाणीसाठा कमी होत असल्याने संपूर्ण शहरात १५ जूनपासूनच दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला आहे. .Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.मात्र, भामा-आसखेड योजनेवर अवलंबून असलेल्या भागात गढूळ पाणी येत असल्याने या भागात पाणी कपात करण्यात आलेली नव्हती. आता धरणातील गाळाचे प्रमाण वाढल्याने आणि पाणीपातळी खालावल्याने कपात अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पुढील आठवड्यापासून ही कपात लागू केली जाणार होती. पण ९ व १० जुलै रोजी पुण्यात आषाढी वारी निमित्ताने संपूर्ण शहरातील पाणी कपात मागे घेतली जाणार आहे. त्यामुळे या भागातही वारी गेल्यानंतर १२ जुलैपासून पाणी कपात सुरु केली जाईल असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.