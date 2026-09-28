Pune News: पुण्यात उभे राहणार देशातील पहिले स्वदेशी बॅटरी तंत्रज्ञान केंद्र; ‘सीओईपी’च्या चिखली कॅम्पसमध्ये ८०० कोटींची गुंतवणूक

-मीनाक्षी गुरवपुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या चिखली येथील रिसर्च पार्कमध्ये अत्याधुनिक स्वदेशी बॅटरी तंत्रज्ञान केंद्र स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासाठी विद्यापीठ आणि जेएसडब्ल्यू ग्रुप कंपनीमधील जेएसडब्ल्यू प्रोजेक्टस् यांच्यात महत्त्वपूर्ण भागीदारी करण्यात येणार आहे. याद्वारे केंद्रात भारतातील पहिले स्वदेशी बॅटरी प्रोटोटायपिंग आणि पायलट स्केल संशोधन आणि विकास केंद्र उभारले जाणार आहे. तब्बल आठशे कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक असलेल्या आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला बळकटी देणाऱ्या या केंद्रातून पुण्यातील शैक्षणिक परिसरात प्रथमच लिथियम-आयन सेल तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळणार आहे..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या सहकार्यामुळे भारतातील बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी पोहोचण्याची क्षमता विद्यापीठासह महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झाली आहे. याद्वारे बॅटरी परिसंस्थेशी संबंधित एक हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने, ग्रिड स्टोरेज आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या भवितव्याला आधार मिळणार आहे. याशिवाय २०७० पर्यंतचे ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन’चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळेल. .करारावर विद्यापीठातर्फे कुलसचिव डॉ. डी. एन. सोनावणे आणि ‘जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऑफ कंपनीज’तर्फे कार्यकारी उपाध्यक्ष नरेश ललवाणी यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुनील भिरुड, ‘आरआयआयएल’चे संचालक डॉ. एस. पी. महाजन, अधिष्ठाता डॉ. पी. ए. सदगीर, ‘फॅकइंज’चे संस्थापक आणि ‘विप्रो पारी’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रणजीत दाते, प्रोफेसर-ऑफ-प्रॅक्टिस डॉ. सारिका केळकर, मंदार भाटवडेकर, विशेष कर्तव्य अधिकारी डॉ. अविनाश जोशी उपस्थित होते..‘जेएसडब्ल्यू ग्रुप’चे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल म्हणाले,‘‘सेल हे या शतकातील नवीन इंधन असून हे सेल भारतातच तयार करण्याची वेळ आली आहे. १७२ वर्षांची अभियांत्रिकी क्षेत्रातील गौरवशाली परंपरा असलेल्या ‘सीओईपी’समवेत भागीदारी उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राला नवीन आयाम प्राप्त करून देणार आहे. भारतीय हवामानाला उपयुक्त सेलची रचना, चाचणी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी ही भागीदारी महत्त्वपूर्ण ठरेल.’’.‘‘बॅटऱ्यांच्या निर्मितीला सक्षम स्वदेशी पर्याय विकसित करण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे. विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक बॅटरी तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी मिळेल. देशात बॅटरी तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू असताना, या भागीदारीमुळे संशोधन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान विकासाला व्यासपीठ मिळेल.’’- डॉ. सुनील भिरुड, कुलगुरू, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ.Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.अशी असेल प्रकल्पाची रचना :- दोन टप्प्यांत विकसित करणार- दोन्ही टप्पे मिळून ८०० कोटीहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक- पहिला टप्पा : सेल संशोधन आणि विकास केंद्र उभारणार, केंद्रात स्वदेशी लिथियम-आयन, सोडियम आयन यासह प्रगत रसायनशास्त्रावर आधारित बॅटरी सेलची रचना, सिम्युलेशन आणि प्रोटोटायपिंग केले जाणार- दुसरा टप्पा : सेल प्रमाणीकरण केंद्र म्हणून विकसित करणार, १०० ते ६०० एच (अँपिअर-अवर) क्षमतेचे सेल तयार करण्याची क्षमता विकसित केली जाणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.