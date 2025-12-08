पुणे

Market Yard Traffic Advisory : बाबा आढाव यांच्या अंत्यदर्शनामुळे मार्केटयार्डात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तात्पुरते मार्ग बदल!

Baba Adhav Antyadarshan : बाबा आढाव यांच्या अंत्यदर्शनामुळे मार्केट यार्ड परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने पुणे पोलिसांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांनी सहकार्य केल्यास वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहील.
Pune Traffic Advisory issued for Market Yard due to Baba Adhav’s antyadarshan; avoid routes and use diversions.

Pune Traffic Advisory issued for Market Yard due to Baba Adhav’s antyadarshan; avoid routes and use diversions.

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : वाहतूक सल्ला (Traffic Advisory) दिनांक : ०९ डिसेंबर २०२५

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते कै. श्री.बाबा आढाव यांचे पार्थिव उद्या दिनांक ०९/१२/२५ रोजी सकाळी १० वाजता ते सायंकाळी ०५ वाजेपर्यंत हमाल भवन मार्केटयार्ड येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे अंत्यदर्शनाकरीता मोठ्या प्रमाणात गर्दीची शक्यता आहे.

Pune Traffic Advisory issued for Market Yard due to Baba Adhav’s antyadarshan; avoid routes and use diversions.
Baba Adhav: ज्येष्ठ समाजसेवक बाबा आढाव यांचं निधन, उपेक्षितांच्या लढ्याचा नायक हरपला
Loading content, please wait...
pune
rto
Market Yard
Traffic rules
Dr Baba Adhav

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com