पुणे: श्री सद््गुरू शंकर महाराज मठामध्ये मंगळवारी (ता. १७) प्रकट दिनानिमित्त अन्नदान आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्यासाठी भाविकांची गर्दी होणार असल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहर वाहतूक पोलिसांनी सातारा रस्त्यावरील वाहतूक मार्गात बदल केले आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार, मंगळवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत चव्हाणनगर कमानीपासून अहिल्यादेवी चौकापर्यंत उड्डाणपुलाखालील वाहतूक आवश्यकतेनुसार बंद ठेवण्यात येणार आहे. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, तसेच भाविकांनी नेमून दिलेल्या ठिकाणी वाहने पार्क करावीत, असे आवाहन वाहतूक शाखेने केले आहे..असे असतील पर्यायी मार्गधनकवडीकडे जाणारी वाहतूक : वाहनचालकांनी पद्मावती - विणकर सभागृह - होंडा शोरूममार्गे तीनहत्ती चौकातून धनकवडीकडे इच्छित स्थळी जावे.के. के. मार्केटकडे जाणारी वाहतूक : वाहनचालकांनी स्वामी विवेकानंद पुतळा - कुंभारवाडा येथून पुढे उजवीकडे वळून अहिल्यादेवी चौक - बालाजीनगरमार्गे इच्छित स्थळी जावे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.भाविकांसाठी पार्किंग व्यवस्थादुचाकी आणि चारचाकी वाहने : शेतकरी हॉटेल टेंबेकर मळा येथील मोकळी जागा आणि अण्णा भाऊ साठे सभागृहाचे पार्किंग.केवळ दुचाकी वाहने : गुरुराज सोसायटीच्या मोकळ्या जागेत आणि पद्मावती ते शारदा आर्केड दरम्यानच्या बीआरटी मार्गावर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.