Pune Traffic Update : महत्त्वाची बातमी! पुण्यात आज 'या' मार्गावरील वाहतूक दुपारी 1 ते 4 च्या दरम्यान बंद राहणार; पर्यायी मार्ग कोणते?

गरवारे ब्रिजच्या दुरुस्तीमुळे आज दुपारी १ ते ४ दरम्यान फर्ग्युसन कॉलेज रोड वाहतूक बंद राहणारवाहनांसाठी प्रभात रोड, खंडोजी बाबा चौक आदी पर्यायी मार्ग पोलिसांनी सुचवले आहेत.पुणे वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांनी संयम पाळावा व पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन केले आहे..पुणे : गरवारे ब्रिजवर महत्त्वाची दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार (Pune Traffic Update) असल्याने आज दुपारी १ ते ४ च्या दरम्यान फर्ग्युसन कॉलेज रोडवरील (Fergusson College Road) वाहतूक तात्पुरत्या स्वरुपात बंद राहणार आहे. या कालावधीत पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी (Pune City Traffic Police) केले आहे..वाहतूक पोलिसांच्या माहितीनुसार, जंगली महाराज रोडने येणारी व गरवारे ब्रिजवरून गुडलक चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात येईल. त्यासाठी वाहनचालकांनी सरळ पुढे खंडोजी बाबा चौक येथून इच्छित स्थळी जावे, असा सल्ला दिला आहे..Buldhana Accident : दसऱ्याादिवशीच काळाचा घाला! अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धडकेत 15 वर्षीय मुलगी ठार.तसेच, खंडोजी बाबा चौकातून फर्ग्युसन कॉलेज रोडकडे जाणारी वाहतूक बंद करण्यात येणार आहे. अशा वाहनांनी डावीकडे वळून प्रभात रोडने इच्छित स्थळी जावे, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..याशिवाय, जंगली महाराज रोडवरील झाशीराणी चौकातून खंडोजी बाबा चौकाकडे जाणारी वाहतूकही आवश्यकतेनुसार बंद करण्यात येईल. त्यामुळे वाहनचालकांनी गोंधळ टाळण्यासाठी पोलिसांनी दाखवून दिलेल्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, पुणे शहरात सध्या रस्त्यांची दुरुस्ती, पूल व ब्रिजवरील देखभाल कामे सुरू असल्याने नागरिकांना काही ठिकाणी वाहतुकीच्या मर्यादा सहन कराव्या लागत आहेत. वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे सांगितले आहे..FAQsप्रश्न 1: गरवारे ब्रिजवरील वाहतूक कोणत्या वेळेत बंद असेल?उत्तर : दुपारी १ ते ४ वाजेदरम्यान वाहतूक बंद राहील.प्रश्न 2: पर्यायी मार्ग कोणते आहेत?उत्तर : प्रभात रोड व खंडोजी बाबा चौकातून पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.प्रश्न 3: वाहतूक बंदी का करण्यात आली आहे?उत्तर : गरवारे ब्रिजच्या महत्त्वाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी..