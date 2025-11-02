पार्टीला जातोय! रात्री आईला सांगितलं, पहाटे अपघातात चुलत भावांचा मृत्यू; भरधाव वेगात हँडब्रेक ओढला अन् सगळं संपलं

पुण्यात कोरेगाव पार्क परिसरात झालेल्या अपघातात चुलत भावांचा मृत्यू झालाय. तर एक जण गंभीर जखमी झाला. रविवारी पहाटे भरधाव वेगात कार बंडगार्डन मेट्रो स्टेशनजवळ असलेल्या बस स्टॉपला धडकली. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. दोघेही पिंपरी चिंचवडचे असल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघात इतका भीषण होता की कारचा चुराडा झाला आहे. गंभीर जखमी झालेल्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास पोलो कंपनीची काळ्या रंगाची गाडी भरधाव वेगात बंडगार्डन मेट्रोस्टेशन जवळ बस स्टॉपवर आदळली. भरधाव वेगात कार आदळल्यानं गाडीचा चुराडा झालाय. तर जागीच ऋतिक भंडारी आणि यश भंडारी यांचा मृत्यू झाला. दोघेही पुढच्या सीटवर बसले होते. तर मागे बसलेला कुशवंत टेकवणी हा गंभीर जखमी झाला आहे..माझा बॅचमेट इथं अधिकारी, बोगस IPS पोहोचला पुणे आयुक्तालयात; ज्याचं नाव घेतलं तो समोर येताच....पार्टीला जातोय, आईला सांगितलंअपघातग्रस्त गाडीचा नंबर एम एच २४ डी टी ८२९२ असा आहे. ही गाडी भाड्यानं घेतली असल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आलाय. गाडीचा हँडब्रेक ओढल्यानं गाडीवरचं नियंत्रण सुटलं आणि गाडी मेट्रो स्टेशनच्या सिमेंटच्या पिलरला धडकली. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून गाडीचा वेग जास्त असल्याचं दिसतंय. काल रात्री आम्ही पार्टीला जाणार आहोत अस मयत मुलाने त्याच्या आईला सांगितलं होत त्याच अनुषंगाने तपास सुरू आहे.सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणीपुणे पोलिसांकडून गाडी नेमकी कुठून आली याचा शोध घेतला जातोय. रस्त्यावरील अनेक सीसीटीव्ही तपासण्याचं काम सुरू केलं आहे. थोड्याच वेळात फॉरेन्सिक टीम अपघातस्थळी दाखल होणार आहे. अपघातातील गाडीत अल्कोहोल किंवा नशेचे पदार्थ होते का याची तपासणी करणार आहेत..मृत दोघे पिंपरीचेपोलीस उपायुक्त मिलींद मोहिते यांनी सांगितलं की, कोरेगाव पार्क कार अपघात पहाटे ४.५५ मिनिटांनी घडला आहे. कार धडकून अपघातात २ जणांचा मृत्यु तर १ जण गंभीर जखमी आहे. अपघातात मृत्यू झालेली दोन्ही मुले ही पिंपरीची आहेत. तर गंभीर जखमी असलेला तरुण एमआयटीचा विद्यार्थी असून तो मूळचा बीडचा आहे..मोबाईल डेटाची तपासणीअपघातस्थळी मोबाईल फोनही सापडले आहेत. त्यांचा सीडीआर काढण्यात येत आहे. गाडीच्या नंबरवरून इतर डिटेल्स तपासले जात आहेत. अपघात झाला त्याठिकाणी बिअर बाटली मिळाली आहे त्याचा तपास सुरू आहे. मद्यप्राशन केलं होतं का याचा देखील तपास सुरू आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.