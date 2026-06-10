Pune News: जागा हस्तांतरित होण्यापूर्वीच १,५०० झाडांवर कुऱ्हाड?; मुंढवा बॉटनिकल गार्डन प्रकरण गाजले, प्रशासनाला एवढी कसली घाई..

पुणे : मुंढवा येथील प्रस्तावित बॉटनिकल गार्डनची जागा पुणे महापालिकेला हस्तांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, ही जागा महापालिकेच्या नावावर झालेली नसतानाही येथील सुमारे दीड हजार वृक्षतोडीची प्रक्रिया हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाने सुरू केली आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...विशेष म्हणजे याची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच नाही. राज्य सरकारने २६ मे २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार मुंढवा बॉटनिकल गार्डनची ३४ हजार १२८ चौरस मीटर आणि महिला बाल व सुधारगृहाची सात हजार ७०८ चौरस मीटर जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय २६ मे रोजी घेण्यात आला, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी या जागेतील वृक्षतोड करण्यासाठी हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या वृक्ष अधिकाऱ्यांनी नोटीस काढली असून, त्यावर नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविल्या आहेत. त्यासाठी आज (ता. ९) शेवटचा दिवस होता..याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, ‘‘जागा अजूनही महापालिकेच्या नावावर झालेली नाही. असे असताना चिंच, चंदन, बाभूळ यांसह अनेक प्रकारची सुमारे दीड हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी हे केले जात असले तरी ही कार्यपद्धती धक्कादायक आहे. प्रशासनाला एवढी कसली घाई लागली आहे. हा प्रस्ताव त्वरित मागे घ्यावा.’’ दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांना यासंदर्भात विचारले असता ‘‘याची फाईल आमच्याकडे अजून आलेली नाही,’’ असे त्यांनी सांगितले..हडपसर-मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त कुणाल धुमाळ म्हणाले, ‘‘ही जागा शासनाची असल्याने व प्रकल्पही शासनाचा असल्याने आम्ही वृक्षतोडीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अनेक नागरिकांच्या याविरोधात हरकती दाखल झालेल्या आहेत.’’ मात्र, जागा महापालिकेची नसताना वृक्षतोडीची प्रक्रिया कशी काय सुरू केली याचे उत्तर धुमाळ यांच्याकडे नव्हते..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.शासकीय मोजणीनंतर जागेचा ताबाजागेच्या हस्तांतरासाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षकांकडून शासकीय मोजणी आणि सीमांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच जागेचा अधिकृत ताबा महापालिकेकडे येणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच वृक्षतोडीची प्रक्रिया करता येणार आहे. त्यास नागरिकांनी विरोध केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.