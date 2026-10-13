पुणे विद्यापीठात गर्ल्स हॉस्टेल परिसरात विद्यार्थीनीशी गैरवर्तन, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Pune Crime News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृह परिसरात विद्यार्थिनीला अडवून तिची चौकशी केल्याच्या प्रकारामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाने दोन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक विभाग आणि वसतिगृहातील प्रवेश तत्काळ निलंबित केले आहेत. संबंधित विद्यार्थ्यांविरोधात चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..रविवारी मुलींच्या वसतिगृह परिसरात दोन विद्यार्थ्यांनी एका विद्यार्थिनीला अडवून तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर विद्यार्थिनींनी रविवारी रात्री वसतिगृह परिसरात आंदोलन केले. सोमवारी विद्यार्थिनींनी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांची भेट घेऊन संबंधित विद्यार्थ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली..Pune News: पुण्यात मोठी पाणी कपात! दर गुरुवारी नळाला पाणी येणार नाही; १५ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी, महापालिकेचा मोठा निर्णय.रात्री १०.३० नंतर काही मुले मुलींच्या वसतिगृहाच्या आवारात आल्याचा आरोप करत ३०० हून अधिक संतप्त विद्यार्थिनी मध्यरात्री साडेतीनच्या सुमारास चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात पोहोचल्या. शिक्षण विभागातील प्रमोद राठोड, ओमकार थोरे आणि विजय कांबळे या तीन विद्यार्थ्यांविरोधात एका विद्यार्थिनीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप करत तक्रार करण्यात आली आहे..सुरक्षा व्यवस्थेवर विद्यार्थिनींचे प्रश्नविद्यार्थिनींनी वसतिगृह परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत आणि पुरेशा प्रमाणात प्रकाश व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सुरक्षा रक्षक आणि वॉर्डन यांनाही विद्यार्थिनींनी जाब विचारला. वसतिगृह प्रमुख विद्यार्थीनींच्या समस्या समजून घेण्यासाठी येतच नसल्याचा आरोपही विद्यार्थीनींनी केला..मुला-मुलींसाठी वेगळे नियम का?विद्यार्थिनींनी वसतिगृहातील नियमांबाबतही नाराजी व्यक्त केली. मुलींना रात्री दहा मिनिटे उशीर झाला तरी पालकांना फोन करण्यास सांगितले जाते आणि उशीराचे कारण विचारले जाते. मात्र, मुलांना रात्री उशिरापर्यंत बाहेर फिरण्याची मुभा असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींनी केला. मुलांनाही वेळेचे बंधन असावे, अशी मागणी त्यांनी केली..वसतिगृहप्रमुखांचा राजीनामादरम्यान, वसतिगृहप्रमुख प्रा. सोनिया नगराळे यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या जागी शिक्षणशास्त्र व विस्तार विभागप्रमुख डॉ. गीता शिंदे यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. कुलगुरूंनी नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असून, दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे विद्यापीठ प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.