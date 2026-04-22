Pune Rain News : उकाड्याने हैराण पुणेकरांना दिलासा; शहरात मुसळधार पावसाची हजेरी, अनेक भागांत गारपीट

Hailstorm Pune : शहरातील अनेक भागांत टपोऱ्या गारांचा वर्षाव होऊन वातावरण थंड झाले.नागरिकांनी रस्त्यावर येऊन गारांचा आणि पावसाचा आनंद घेतला. प्रशासनाने पुढील काही दिवस सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.
Pune Rain News : उकाड्याने हैराण पुणेकरांना दिलासा; शहरात मुसळधार पावसाची हजेरी, अनेक भागांत गारपीट
Yashwant Kshirsagar
गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या उकाड्याने त्रस्त झालेल्या पुणेकरांना अखेर अवकाळी पावसाने मोठा दिलासा दिला आहे. शहरात अचानक गारांसह पावसाची जोरदार हजेरी लागल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून नागरिकांनी याचा मनमुराद आनंद घेतला. भारतीय हवामान विभागाने याआधीच २० ते २४ एप्रिलदरम्यान राज्यात वादळी वारे, विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता वर्तवली होती. त्यानुसार पुण्यासह राज्यातील अनेक भागांत पावसाची नोंद झाली आहे.

Related Stories

No stories found.