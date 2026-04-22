Pune Rain News : उकाड्याने हैराण पुणेकरांना दिलासा; शहरात मुसळधार पावसाची हजेरी, अनेक भागांत गारपीट

गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या उकाड्याने त्रस्त झालेल्या पुणेकरांना अखेर अवकाळी पावसाने मोठा दिलासा दिला आहे. शहरात अचानक गारांसह पावसाची जोरदार हजेरी लागल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून नागरिकांनी याचा मनमुराद आनंद घेतला. भारतीय हवामान विभागाने याआधीच २० ते २४ एप्रिलदरम्यान राज्यात वादळी वारे, विजांचा कडकडाट, गारपीट आणि पावसाची शक्यता वर्तवली होती. त्यानुसार पुण्यासह राज्यातील अनेक भागांत पावसाची नोंद झाली आहे..गारांचा वर्षावपुण्यातील काही भागांत टपोऱ्या गारांचा वर्षाव झाल्याचे पाहायला मिळाले. अचानक बदललेल्या या हवामानामुळे नागरिकांनी रस्त्यावर येत गारांचा आनंद घेतला. अनेकांनी हातात गार घेऊन फोटो काढले, तर काहींनी या अनोख्या क्षणांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केले. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात मोठी वाढ झाल्यामुळे उष्माघाताचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे या पावसामुळे तापमानात घट होऊन नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे..प्रशासनाचा सतर्कतेचा इशारादरम्यान, हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानुसार प्रशासनानेही नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड आणि पुणे या भागांत पुढील काही दिवस वादळी पावसाची शक्यता असल्याने आवश्यक ती खबरदारी घेण्यास सांगितले आहे..Nagpur News: मेघगर्जनेसह अवकाळी पाऊस; उकाड्याने हैराण नागपूरकरांना दिलासा.शेती आणि दैनंदिन जीवनावर परिणामाची शक्यताअवकाळी पावसामुळे एकीकडे उकाड्यापासून आराम मिळाला असला तरी दुसरीकडे शेती पिकांना फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच वाहतूक आणि दैनंदिन कामकाजावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुढील काही दिवस राज्यात हवामानात अशाच प्रकारचे बदल होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांचे लक्ष आता हवामानाच्या पुढील घडामोडींवर लागले आहे.