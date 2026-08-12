Pune Road Cave-In Viral Video : पुण्यात रस्त्याच्या मधोमध पडला तीन फूट खोल खड्डा; पुणेरी काकांनी केला अनोखा निषेध, व्हिडिओ होतोय व्हायरल

Pune Road Suddenly Collapses in Upper Indiranagar : पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची अनेकदा चर्चा होत असते पण सध्या सोशल मीडियावर अप्पर इंदिरानगर परिसरातील मुख्य रस्त्यावरील एका अनोखा खड्डा खूप व्हायरल होत आहे. परिसरात मुख्य रस्ता अचानक खचल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सतत वाहनांची आणि नागरिकांची वर्दळ असलेल्या रस्त्याच्या मध्यभागी तब्बल तीन फूट खोल खड्डा पडल्याने अपघाताचा धोका निर्माण झाला होता. या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एका पुणेरी काकांनी थेट खड्ड्यात उतरून अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदवला..रस्त्याच्या मध्यभागी अचानक मोठा खड्डा पडल्याने वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः रात्रीच्या वेळी हा खड्डा वाहनचालकांच्या लक्षात न आल्यास गंभीर अपघात होण्याची शक्यता होती. स्थानिक नागरिकांनी रस्त्याची दुरवस्था आणि निर्माण झालेल्या धोक्याची माहिती प्रशासनाला दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, संबंधित यंत्रणेकडून वेळेत योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली नाही, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे..Nanded Road Collapse: रस्त्यावर अचानक पडला पाच फुटांचा खड्डा!; मालवाहू ट्रक अडकला, नांदेडमध्ये रस्त्यांच्या दर्जाचा प्रश्न ऐरणीवर.नागरिकांचा संताप वाढल्यानंतर प्रशासनाने तात्पुरती कार्यवाही करत खड्ड्यात भराव टाकून तो बुजवला. मात्र, केवळ खड्डा बुजवणे हा कायमस्वरूपी उपाय नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. रस्त्याची दर्जेदार आणि कायमस्वरूपी दुरुस्ती करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..मुख्य रस्त्यावर पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासन कायमस्वरूपी दुरुस्ती कधी करणार? रस्त्याच्या कामाचा दर्जा कोण तपासणार? तसेच नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? असे सवाल स्थानिकांकडून उपस्थित केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.