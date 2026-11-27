रस्त्यावरील किरकोळ वादातून एका तरुणावर लाकडी दांडक्यांसह इतर वस्तूंनी जीवघेणा हल्ला करून त्याचा खून केल्याप्रकरणी वडगाव मावळ येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आठ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. १९ जानेवारी २०२१ रोजी शुभम विलास डोंगरे या तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात सरकारी पक्षाने सादर केलेले प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि वैद्यकीय पुरावे महत्त्वाचे ठरले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या आठही आरोपींना जन्मठेपेसह प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास सहा महिन्यांचा अतिरिक्त साधा कारावास भोगावा लागणार आहे..शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये सुनील शंकरराव शिंदे (वय ४२), सतीश शंकर शिंदे (वय ३८), बबन दगडू शिंदे (वय ५३), बाळू मारुती गोसावी (वय ४८), ऋषिकेश सुरेश शिंदे (वय ३३), दगडू ऊर्फ सुभाष अशोक खंडाभोर (वय ३२), शंकरराव अनंतराव शिंदे (वय ७२) आणि पंकज बाळू खंडाभोर (वय ३५, सर्व रा. मावळ) यांचा समावेश आहे..Pune Court Attack: पुणे कोर्ट हल्ल्याप्रकरणी 9 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल; 15 जणांचा सहभाग असल्याचा संशय, तपासातून पुढे आली महत्त्वाची माहिती.नेमकी घटना काय होती?मिळालेल्या माहितीनुसार, माजी सैनिक विलास डोंगरे यांचा मुलगा शुभम याचा आरोपींसोबत रस्त्यावरून जाण्याच्या किरकोळ कारणावरून वाद झाला होता. या वादाचे रूपांतर पुढे हिंसक हल्ल्यात झाले. आरोपींनी शुभमच्या डोक्यावर, मानेवर आणि पाठीवर लाकडी दांडक्यांसह इतर वस्तूंनी बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात शुभम गंभीर जखमी झाला..त्यानंतर त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. तब्बल ३० दिवस तो कोमात होता. उपचार सुरू असतानाच त्याचा मृत्यू झाला..प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची साक्ष ठरली महत्त्वाचीया खटल्यात सरकारी पक्षाने एकूण १२ साक्षीदार तपासले. शुभमची आई आणि भाऊ हे दोन प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. त्याचबरोबर वैद्यकीय पुराव्यांनीही आरोपींविरोधातील गुन्हा सिद्ध करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली. अखेर न्यायालयाने आठही आरोपींना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.