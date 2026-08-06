Pune Voter List: पुण्यात मतदार यादीत मोठी कपात! ११ लाख मतदार बेपत्ता, २ लाख मृत; प्रारूप यादी २४ ऑगस्टला

पुणे : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने सुधारित प्रारूप मतदार यादी आता २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील ११ लाख मतदारांचे पत्ते सापडत नसल्याने आणि दोन लाख मृत मतदार आढळल्यामुळे आगामी प्रारूप यादीत ही नावे वगळली जाणार असून, एकूण मतदारांची संख्या सुमारे १२ ते १३ लाखांनी घटण्याची शक्यता आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, जिल्ह्यात मतदार याद्यांचे विशेष सखोल परीक्षण सुरू आहे. या मोहिमेला यापूर्वी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत होती, जी आता वाढवून १७ ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली आहे. या मुदतवाढीमुळे १७ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणारी प्रारूप मतदार यादी आता २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर २४ ऑगस्ट ते २३ सप्टेंबर या कालावधीत यादीवरील दावे आणि हरकती स्वीकारल्या जातील, तर २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर केली जाईल..जिल्ह्यात एकूण ९० लाख ८० हजार १७३ मतदार असून, त्यापैकी ७५ लाख ८९ हजार ६६२ मतदारांचे गणना अर्ज जमा झाले आहेत. यातील ६२ लाख ३६ हजार ६७१ अर्जांची पडताळणी पूर्ण करून ते आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही १५ लाख मतदारांचे अर्ज ‘बीएलओं’कडे पडून असून त्यात मृत, दुबार आणि अनुपस्थित मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे..यातील सुमारे ११ लाख मतदारांचे पत्ते न मिळाल्याने त्यांच्या अनुपस्थितीचे तीन वेळा पंचनामे करून ते आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तसेच, आतापर्यंत जिल्ह्यात दोन लाख मृत मतदारही आढळले आहेत..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.अद्यापही काही मतदारांनी गणना अर्ज दिलेले नाहीत किंवा पडताळणी पूर्ण केली नाही, अशा नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेत स्थळावरून आपल्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्याचे नाव शोधून संपर्क साधावा आणि २००२च्या यादीतील माहिती देऊन पडताळणी पूर्ण करावी. प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नाव यादीत समाविष्ट करता येऊ शकेल.- मीनल कळसकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.