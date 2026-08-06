पुणे

Pune Voter List: पुण्यात मतदार यादीत मोठी कपात! ११ लाख मतदार बेपत्ता, २ लाख मृत; प्रारूप यादी २४ ऑगस्टला

Pune Voter List May Shrink by 13 Lakh Names: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सखोल पुनरीक्षण मोहिमेत ११ लाख मतदार बेपत्ता, २ लाख मृत नोंदी उघड; १२-१३ लाखांनी मतदारसंख्या घटण्याचा अंदाज, २४ ऑगस्टला सुधारित प्रारूप यादी
Election Commission Extends Voter List Revision Pune May See Major Drop in Electoral Roll Before August 24

Election Commission Extends Voter List Revision Pune May See Major Drop in Electoral Roll Before August 24

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहिमेला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुन्हा मुदतवाढ दिल्याने सुधारित प्रारूप मतदार यादी आता २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील ११ लाख मतदारांचे पत्ते सापडत नसल्याने आणि दोन लाख मृत मतदार आढळल्यामुळे आगामी प्रारूप यादीत ही नावे वगळली जाणार असून, एकूण मतदारांची संख्या सुमारे १२ ते १३ लाखांनी घटण्याची शक्यता आहे.

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