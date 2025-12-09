Pune Voter List : मतदारयादी प्रसिद्धीपूर्वी फेरफार; भाजप पदाधिकारी व महापालिका अधिकारी एकत्र बसून मतदार हलवत असल्याचा काँग्रेसच गंभीर आरोप!

पुणे : महापालिकेची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच निवडणुकीच्या गोपनीयतेचा भंग करत भाजप पदाधिकारी व महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मतदारयाद्यांमध्ये बदल व फेरफार केले आहेत. या गंभीर प्रकाराचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही उपलब्ध आहे, असा प्रकार शहरात अन्य ठिकाणीही झाल्याचे नाकारता येत नाही.' असा गौप्यस्फोट करत कॉंग्रेसचे सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी "या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून भाजप पदाधिकारी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी' अशी मागणी महापालिका आयुक्त व राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे..संजय बालगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण सादर करत माहिती दिली. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहरप्रमुख गजानन थरकुडे, सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी, ऍड.असीम सरोदे उपस्थित होते.बालगुडे म्हणाले, "महापालिका निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबर रोजी प्रारूप मतदार याद्या जाहीर झाल्या. मात्र त्यापूर्वीच भाजप पदाधिकारी व महापालिकेच्या भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून वेगवेगळ्या मतदार याद्या फोडत होते. या प्रभागामधील मतदार दुसऱ्या प्रभागामध्ये टाकत मतदार यादीत फेरफार केला जात होता. .Maharashtra Politics: शिंदे–चव्हाण एकाच मंचावर; पण कोल्ड वॉर कायम! ‘म्हात्रे विरुद्ध म्हात्रे’ लढत तापली .हा सर्व प्रकार साडे चार तास सुरू होता. महापालिका आयुक्त व राज्य निवडणूक आयोग यांनी ३१ ऑक्टोबर ते १० नोव्हेंबर दरम्यानच्या काळातील क्षेत्रीय कार्यालयांमधील सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेऊन भाजप पदाधिकारी, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कडक शिक्षा व्हायला पाहीजे. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयात हा प्रकार घडला आहे. निवडणूक आयोगाने प्रामाणिक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मतदार याद्या तयार कराव्यात. तोपर्यंत निवडणुकीची प्रक्रिया आयोगाने थांबवावी. ' अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपायुक्त प्रसाद काटकर यांच्याकडे तक्रार करूनही त्यांनी दखल घेतली नसल्याचा आरोप थरकुडकर यांनी केला..डॉ. चौधरी म्हणाले, प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच भाजपबरोबर अधिकारी साडे चार तास बैठक घेऊन मतदार यादी बदलतात. 20 दिवस अगोदरच गोपनीय याद्या फोडतात. त्यामुळे आयुक्तांचे निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण आहे कि नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता महापालिका देखील भाजपमध्ये विलीन केली, हे आयुक्तांनी जाहीर करावे.'.हा तर मतदान चोरीचा अभिनव प्रकार - ऍड. सरोदे"मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करणे हे पूर्वनियोजित षडयंत्र आहे. मतदारयाद्या प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच त्या फोडायच्या, त्यामध्ये बदल करायचे व मतदारांना दुसऱ्या प्रभागामध्ये टाकायचे. हा तर मतदान चोरीचा अभिनव प्रकार आहे. आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकारची दखल घेऊन स्वतः निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करावी.' अशी मागणी ऍड. सरोदे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.