Pune Voter List : मतदारयादी प्रसिद्धीपूर्वी फेरफार; भाजप पदाधिकारी व महापालिका अधिकारी एकत्र बसून मतदार हलवत असल्याचा काँग्रेसच गंभीर आरोप!

CCTV Exposed : पुणे महापालिकेच्या भवानी पेठ कार्यालयात मतदारयादी प्रसिद्धीपूर्वीच भाजपा पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून फेरफार केल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. सीसीटीव्ही फुटेजसह या प्रकरणाची चौकशी व कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
Pune voter list tampering alleged by Congress; CCTV proof submitted demanding strict action.

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेची प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यापूर्वीच निवडणुकीच्या गोपनीयतेचा भंग करत भाजप पदाधिकारी व महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मतदारयाद्यांमध्ये बदल व फेरफार केले आहेत. या गंभीर प्रकाराचे सीसीटीव्ही चित्रीकरणही उपलब्ध आहे, असा प्रकार शहरात अन्य ठिकाणीही झाल्याचे नाकारता येत नाही.' असा गौप्यस्फोट करत कॉंग्रेसचे सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी "या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून भाजप पदाधिकारी व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी' अशी मागणी महापालिका आयुक्त व राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

