Pune Murder News : पुण्यात पहाटे खुनाचा थरार! तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या; कुठं घडली घटना?

Youth Killed with Stone in Wagholi Area : पुण्यात आज पहाटे खुनाचा थरार बघायला मिळाला आहे. वाघोली परिसरात तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या करण्यात आली आहे. मृत तरुण हा रेकॉर्डवरील आरोपी असून त्याच्याच तीन साथीदारांनी त्याचा खून केल्याचं सांगण्यात येत आहे. बादल शेख (२४) असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, वाघोली भागात असलेल्या उबाळे नगर परिसरात कृष्णा लॉज समोर पहाटे ३.३० वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. महत्त्वाचे म्हणजे मृत तरुणाबरोबरच आरोपीदेखील रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..Pune News: पुणे पोलिसांकडून गुन्हेगारी टोळ्यांचे होणार "आर्थिक ऑडिट"... आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणार.शनिवारी रात्री खराडी परिसरात या मित्रांमध्ये किरकोळ कारणातून वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की त्यांच्यात जोरदार भांडणे झाली. त्यानंतर त्यांनी एकमेकांना शिवागाळ केली. त्यानंतर तिन्ही आरोपींनी बादल शेख याच्यावर वार करून त्याच्या डोक्यात दगड घातला. या घटनेत शेख गंभीर जखमी झाला झाला. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं..Pune : आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादीच्या दोन गटात बाचाबाची; शरद पवारांच्या आमदाराला धक्काबुक्की.या घटनेनंतर वाघोली परिसरात खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला आहे. तसेच मृतदेह शवविच्छेदानासाठी पाठवण्यात आला. याप्रकरणी आम्ही चौकशी करत असून लवकरच आरोपींचा शोध घेतला जाईल, अशी माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.