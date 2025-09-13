PMC Elections 2025 : हद्दी ओलांडल्याच्या सर्वाधिक हरकती, पुण्यात सुनावणी पूर्ण; कमला नेहरू, रास्ता पेठ प्रभागावर जास्त सूचना

पुणे : महापालिकेची प्रारूप प्रभागरचना भाजपला अनुकूल केल्याचा आरोप राजकीय पक्ष, उमेदवार व नागरिकांकडून करण्यात आला होता. त्यावर आलेल्या हरकती व सूचनांवरील दोन दिवसीय सुनावणीसाठी पाच हजार ९२२ पैकी सव्वाआठशे हरकतदारांनी हजेरी लावली. त्यात सर्वाधिक हरकतदारांनी भौगोलिक व नैसर्गिक हद्दी ओलांडल्याबद्दल आपल्या हरकती नोंदविल्या, तर निकषांची पूर्तता करण्यासाठीच भौगोलिक व नैसर्गिक हद्दी ओलांडल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. दरम्यान, सर्वाधिक हरकती कमला नेहरू, रास्ता पेठ प्रभागातून मांडण्यात आल्या. .महापालिका निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर २२ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबरदरम्यान हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावर गुरुवारी (ता. ११) व शुक्रवारी (ता. १२) सुनावणी घेण्यात आली. महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन, ओमप्रकाश दिवटे, निवडणूक उपायुक्त प्रसाद काटकर, दक्षता विभागाचे उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे उपस्थित होते. महापालिकेकडे ५९२२ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी एकूण ८२८ हरकतदारांनी सुनावणीसाठी उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडले. .सर्वाधिक २१३७ हरकती प्रभाग ३४ मधून प्राप्त झाल्या. त्यापैकी केवळ ७७ हरकतदार उपस्थित राहिले. मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्याने महापालिका प्रशासनाने खबरदारी घेत गुरुवारी सकाळपासूनच बालगंधर्व रंगमंदिर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. हरकती व सूचना नोंदविणाऱ्यांना, ज्यांच्याकडे हरकत नोंदविण्याची पोहोच व सुनावणीसाठीचा संदेश असणाऱ्यांनाच सुनावणीसाठी प्रवेश दिला जात होता..प्रारूप प्रभागरचना करताना भौगोलिक व नैसर्गिक हद्दीचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीच्या (एससी/एसटी) मतदारांची संख्या सर्वाधिक असणाऱ्या वस्त्यांचीही प्रभागरचनेत तोडफोड केल्याचा आरोप हरकतदारांनी केला. दरम्यान, निकषांची पूर्तता करण्यासाठीच भौगोलिक व नैसर्गिक हद्दीमध्ये बदल केल्याचे महापालिकेने सांगितले..नऱ्हे-वडगाव बुद्रुक या प्रभाग क्रमांक ३४ मध्ये २१३७ हरकती प्राप्त झाल्या होत्या, त्यापैकी ७७ हरकतदार उपस्थित होते. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील कमला नेहरू हॉस्पिटल, रास्ता पेठ या प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये ३७१ हरकती व सूचना मांडण्यात आल्या. त्यापैकी ८५ हरकतदार सुनावणीस उपस्थित होते. आंबेगाव-कात्रज या प्रभाग क्रमांक ३८ साठी २०० हरकतदारांपैकी ७६ हरकतदार सुनावणीस हजर होते. या तीन प्रभागांमध्ये सर्वाधिक हरकतदारांनी सुनावणीस उपस्थिती लावली..आता लक्ष अंतिम रचनेकडेमहापालिकेच्या मागील निवडणुकीवेळी हरकतींवर सुनावणी झाली, त्यानंतर प्रभागरचनेमध्ये सहा टक्के बदल करून अंतिम रचना जाहीर करण्यात आली होती. २०२५ च्या महापालिका निवडणुकीसाठीच्या हरकती व सूचनांवरील सुनावणी शुक्रवारी पार पडली. सुनावणी प्रक्रियेद्वारे हरकतींचा व प्रभागरचनेचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचनेचा निर्णय घेऊन तो जाहीर केला जातो, असे महापालिका प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.