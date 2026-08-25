Pune PMC Water Supply : पुणेकरांनो, पाणी साठवून ठेवा! शहरातील 'या' 50 हून अधिक भागांत गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद; यात तुमच्या भागाचा समावेश तर नाही?

पुणे : पुणे महापालिकेच्या विविध जलकेंद्रांमध्ये विद्युत, तसेच तातडीच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार असल्याने शहरातील अनेक प्रमुख भागांचा पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. २७) बंद राहणार (Pune PMC water supply affected areas) आहे. .बुधवारी (ता. २६) रात्री १२ वाजल्यापासून गुरुवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिली. दरम्यान, मध्यवर्ती पेठा तसेच नरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता (सिंहगड रस्ता) परिसरातील पाणीपुरवठा नियमित राहणार आहे..पाणीपुरवठा बंद राहणारे प्रमुख भागपर्वती परिसर : सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर (काही भाग), महर्षीनगर, चिंतामणीनगर, गंगाधाम, अप्पर व लोअर इंदिरानगर, लेकटाउन, डायस प्लॉट, सॅलिसबरी पार्क, पर्वती गावठाण, जनता वसाहत व लगतचा परिसर.भामा आसखेड–लोहगाव : कळस, धानोरी, टिंगरेनगर, विमाननगर, वडगावशेरी, कल्याणीनगर, विश्रांतवाडी, फुलेनगर, येरवडा, खराडी, आळंदी नगर परिषद व संलग्न परिसर..Sangli Highway Update : विटा-नागज महामार्गासाठी 95 कोटी मंजूर; कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र कनेक्टिव्हिटीचा मार्ग मोकळा, गडकरींकडे खासदार पाटलांनी केला होता पाठपुरावा.कोथरूड, बावधन व कर्वेनगर : संपूर्ण बावधन, भुसारी कॉलनी, पौड रस्ता, पौड फाटा, मयूर कॉलनी, कर्वे रस्ता, विठ्ठल मंदिर, सहवास, गोसावी वस्ती, करिश्मा परिसर, नळस्टॉप ते दशभुजा गणपती, मंगेशकर रुग्णालय परिसर, महात्मा सोसायटी, वारजे माळवाडी, तपोधाम, काकडे सिटी, कर्वेनगर गावठाण, तपोधाम परिसर व कॅनॉल रस्ता.बाणेर, बालेवाडी व पाषाण : बाणेर, बालेवाडी, बाणेर गावठाण, सूस रोड, भूगाव, पाषाण, सोमेश्वरवाडी, सुतारवाडी, गणराज चौक व पॅनकार्ड क्लब परिसर.औंध व शिवाजीनगर परिसर : गोखलेनगर, औंध, बोपोडी, विद्यापीठ परिसर, सेनापती बापट रस्ता, भांडारकर रस्ता, प्रभात रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता व परिसर, खडकी आणि सकाळनगर..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार? 24 ते 48 तासांत खात्यात जमा होणार पैसे; सामाजिक न्याय विभागाचा 344 कोटींचा वळवला निधी!.कात्रज व धनकवडी : संतोषनगर, दत्तनगर, आंबेगाव बुद्रुक व खुर्द, वंडर सिटी, बालाजीनगर, सुखसागरनगर भाग १ व २, कात्रज गावठाण आणि येवलेवाडी.खडकी व कँटोन्मेंट : मुळा रोड, खडकी कँटोन्मेंटचा संपूर्ण परिसर, एमईएस आणि हरिगंगा सोसायटी.शिवणे व उत्तमनगर : वारजे हायवे परिसर, रामनगर, उत्तमनगर, शिवणे आणि कोंढवे धावडे.महापालिकेच्या या नियोजित देखभाल-दुरुस्तीच्या कामामुळे संबंधित भागातील नागरिकांनी पाण्याचा पुरेसा साठा करून ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.