पुणे

Pune PMC Water Supply : पुणेकरांनो, पाणी साठवून ठेवा! शहरातील 'या' 50 हून अधिक भागांत गुरुवारी पाणीपुरवठा बंद; यात तुमच्या भागाचा समावेश तर नाही?

Pune water supply cut August 27 : पुणे महापालिकेच्या जलकेंद्रांतील विद्युत व देखभाल दुरुस्तीच्या कामांमुळे २७ ऑगस्टला शहरातील अनेक भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. नागरिकांनी पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
Pune municipal water supply news

Pune municipal water supply news

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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पुणे : पुणे महापालिकेच्या विविध जलकेंद्रांमध्ये विद्युत, तसेच तातडीच्या देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार असल्याने शहरातील अनेक प्रमुख भागांचा पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. २७) बंद राहणार (Pune PMC water supply affected areas) आहे.

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