Pune Water Supply: पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! गुरुवारी अर्ध्या शहराचा पाणीपुरवठा राहणार बंद

पुणे : पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत येणाऱ्या विविध जलकेंद्रांमधील विद्युत आणि स्थापत्यविषयक तातडीच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी जवळपास अर्ध्या शहराचा पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. १०) बंद असणार आहे. शुक्रवारी (ता.११) सकाळी उशिरा आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने व्यक्त केली आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.पर्वती एचएलआर टाकी, भामा आसखेड, एसएनडीटी (एचएलआर), चांदणी चौक, गांधी भवन, पॅनकार्ड क्लब जीएसआर, वारजे जलकेंद्र, पाषाण-सूस गोल टाकी, चतु:शृंगी टाकी, जुने वारजे जलकेंद्र, नवीन व जुने होळकर जलकेंद्र, कोंढवे-धावडे जलकेंद्र आणि वडगाव जलकेंद्रांतर्गत येणाऱ्या परिसराला या पाणीबंदचा फटका बसणार आहे..पर्वती एचएलआर टाकीच्या परिसरात सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर, महर्षीनगर, गंगाधाम, चिंतामणीनगर, शिवतेजनगर, अप्पर इंदिरानगर, लोअर इंदिरानगर, प्रेमनगर, आंबेडकरनगर डायस प्लॉट, डोले मळा, सॅलिसबरी पार्क, पर्वती गावठाण आदी भागांचा समावेश आहे. भामा आसखेड जलकेंद्रामुळे लोहगाव, कळस, धानोरी, टिंगरेनगर, विमाननगर, वडगावशेरी, कल्याणीनगर, विश्रांतवाडी, फुलेनगर तसेच येरवडा, खराडी, आळंदी परिसर प्रभावित होणार आहे..एसएनडीटी जलकेंद्रांतर्गत गोखलेनगर, औंध, बोपोडी, पुणे विद्यापीठ, लॉ कॉलेज रस्ता, महाबळेश्वर हॉटेलपर्यंतचा भाग, बाणेर रस्ता, बीएमसीसी कॉलेज रस्ता, आयसीसी रोड, सेनापती बापट रस्ता यांसह मोठा परिसर येतो..चांदणी चौक टाकी परिसरातील पाषाण, भुगाव रस्ता, कोकाटे वस्ती, स्टेटन हिल सोसायटी, बावधन, सुतारवाडी, नऱ्हे-म्हाळुंगे परिसर, तर गांधी भवन टाकीमुळे कोथरूड, कर्वेनगर, वारजे माळवाडी, शिवप्रभा परिसर, कर्वे रोड परिसर आदी भागांचा पाणीपुरवठा प्रभावित होणार आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... याशिवाय पाषाण-सूस गोल टाकी, चतु:शृंगी टाकी, जुने वारजे जलकेंद्र, नवीन-जुने होळकर जलकेंद्र आणि कोंढवे-धावडे जलकेंद्राच्या परिसरातील अनेक भागांचाही समावेश आहे. वडगाव जलकेंद्राच्या अखत्यारित दत्तनगर, टेल्को कॉलनी, संतोषनगर, धायरी, आंबेगाव, धनकवडी, कोंढवा, कात्रज, येवलेवाडी आदी भागांचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.