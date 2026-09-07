पुण्यात पावसाची विश्रांती; उकाड्यात वाढ

पुणे, ता. ७ : गेल्या काही दिवसांपासून शहर आणि परिसरात सुरू असलेल्या हलक्या पावसाने सोमवारी (ता. ७) विश्रांती घेतली. तर, पुढील तीन ते चार दिवस शहरासह संपूर्ण राज्यात पावसाची शक्यता नसल्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे.
शहराच्या काही भागांत सोमवारी सकाळी हलक्या पावसाने हजेरी लावली. मात्र, दुपारनंतर कडक ऊन पडले, तर सायंकाळी ढगाळ वातावरण होते. परिणामी, उकाड्यात वाढ झाल्याने पुणेकरांना घामाघूम व्हावे लागले. शहरात सोमवारी ३० अंश सेल्सिअस कमाल, तर २०.४ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली.
भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणेचे वैज्ञानिक ‘डी’ डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले, ‘‘सध्या मॉन्सूनचे वारे कमकुवत झाले असून, हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाणही घटले आहे. तसेच, राज्यावर कोणतीही प्रभावी हवामान प्रणाली सक्रिय नसल्याने पुढील तीन ते चार दिवस मुसळधार पावसाची कोणतीही शक्यता नाही. राज्याच्या बहुतांश भागांत हवामान कोरडे राहील. केवळ तुरळक ठिकाणीच अगदी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. दरम्यान, ११ ते १२ सप्टेंबरच्या सुमारास बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच्या पावसाच्या स्थितीबाबत १० सप्टेंबरनंतरच अधिक स्पष्टता येईल. तसेच, ‘एल निनो’च्या वाढत्या प्रभावामुळे सप्टेंबर महिन्यातील एकूण पाऊसही सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.’’
शहर आणि परिसरात मंगळवारी (ता. ८) आकाश सामान्यतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान स्थिर राहून ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. काही ठिकाणी अतिशय हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. तर बुधवारी (ता. ९) कमाल आणि किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
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