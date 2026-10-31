Pune Weather: पुणेकरांनो, थंडीसाठी आणखी प्रतीक्षा! ‘अर्णव’ चक्रीवादळाचा परिणाम; नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात गारवा

पुणे : ऑक्टोबर महिना संपत आला तरी पुणेकरांना अद्याप थंडीची प्रतीक्षा आहे. दिवसभर जाणवणारा उकाडा, वाढलेली आर्द्रता आणि ढगाळ वातावरण यामुळे हवेत गारवा निर्माण होण्यास विलंब होत आहे. शुक्रवारी दिवसभर उकाडा जाणवल्यानंतर सायंकाळी शहराच्या काही भागांत हलक्या पावसाच्या सरी पडल्या. बंगालच्या उपसागरातील चक्रीवादळाचा प्रभाव आणि त्यामुळे वातावरणातील आर्द्रतेत झालेली वाढ यामागील प्रमुख कारण असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने स्पष्ट केले आहे. .Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुढील दोन दिवस ढगाळ आणि दमट वातावरण राहण्याची शक्यता असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून किमान तापमानात घट होऊन थंडीची चाहूल लागेल, असा अंदाज हवामानशास्त्र विभागाने व्यक्त केला.याविषयी बोलताना भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणेचे वैज्ञानिक डी. डॉ. एस. डी. सानप म्हणाले, ‘‘ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला आणि मध्यात पुण्याच्या किमान तापमानात घट होऊन पारा १४ ते १५ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आला होता. त्यामुळे यंदा लवकर थंडी जाणवण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. .मात्र, त्यानंतर हवामानात बदल झाला. बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘अर्णव’ चक्रीवादळामुळे राज्याच्या वातावरणावरही परिणाम झाला. हवेतील बाष्प आणि आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्याने अनेक भागांत ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे रात्री जमिनीतून उष्णता बाहेर पडण्याची प्रक्रिया मंदावली. परिणामी, किमान तापमानात पुन्हा वाढ होऊन थंडीचा जोर कमी झाला.’’.पुढील दोन दिवस ढगाळ आणि दमट वातावरण कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात, विशेषतः २ नोव्हेंबरनंतर किमान तापमानात घट होण्यास सुरुवात होऊ शकते. नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवण्याची शक्यता आहे, असेही डॉ. सानप यांनी स्पष्ट केले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.‘ऋतुचक्र बदललेले नाही’‘ऋतुचक्र पूर्णपणे बदलले आहे’, अशी चर्चा वारंवार रंगताना दिसते. मात्र, हवामानशास्त्र तज्ज्ञांनी या दाव्याला स्पष्टपणे नकार दिला. डॉ. सानप म्हणाले, ‘‘ऑक्टोबरमध्ये तापमानात चढ-उतार होणे आणि चक्रीवादळांमुळे हवामानात बदल घडणे ही असामान्य बाब नाही. गेल्या ५० ते ८० वर्षांतील हवामानाच्या नोंदींमध्येही ऑक्टोबरमध्ये अशा प्रकारचे बदल दिसून येतात. त्यामुळे ऋतुचक्र पूर्णपणे बदलले आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. थंडीची सुरुवात होण्यासाठी केवळ एक-दोन दिवस तापमान कमी होणे पुरेसे नसते. उत्तरेकडून येणारे थंड व कोरडे वारे, हवेत कमी आर्द्रता आणि किमान तापमानात सलग घट होणे आवश्यक असते. सध्या ही स्थिती निर्माण झालेली नसल्याने पुणेकरांना थंडीसाठी आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.