Pune Weather News: पुणेकरांनो, उन्हाचा चटका वाढणार! मंगळवारपासून कमाल तापमान ३६ अंशांवर जाण्याचा अंदाज

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील हवामानात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. मात्र पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.शहरात रविवारी कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमानात २०.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. शहरात सकाळपासूनच काहीसे ढगाळ वातावरण होते. दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका वाढल्याने उकाड्यात देखील वाढ झाली होती. सायंकाळी मात्र पुन्हा ढगाळ वातावरण निर्माण झाले..शहर आणि परिसरात सोमवारी (ता. २६) कमाल तापमान स्थिर राहून ३५ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २० अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश मुख्यतः निरभ्र राहून दुपारी आणि सायंकाळी अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मंगळवारपासून (ता. २७) कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३६ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.