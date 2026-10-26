पुणे

Pune Weather News: पुणेकरांनो, उन्हाचा चटका वाढणार! मंगळवारपासून कमाल तापमान ३६ अंशांवर जाण्याचा अंदाज

Pune Temperature Update IMD Predicts Rising Heat From Tuesday: पुण्यात उकाडा वाढणार की पाऊस पडणार? पुढील तीन दिवसांच्या हवामानाबाबत महत्त्वाची माहिती
Pune Temperature Update IMD Predicts 36 Degrees Celsius Maximum Temperature as Sunny Conditions and Heat Continue Across the City

Pune Temperature Update IMD Predicts 36 Degrees Celsius Maximum Temperature as Sunny Conditions and Heat Continue Across the City

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील हवामानात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. मात्र पुढील तीन दिवस हवामान स्थिर राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

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