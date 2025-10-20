Pune Weather Update : पहाटे गारवा, दिवसा 'ऑक्टोबर हिट'चा चटका, बदलत्या वातावरणामुळे पुणेकर हैराण; पुढील दोन दिवस कसे असेल हवामान?

Summaryराज्यातून मॉन्सूनची माघार घेतल्याने पुण्यात हवामानात बदल जाणवतो आहे.पहाटे गारवा तर दिवसा "ऑक्टोबर हिट"चा चटका पुणेकरांना जाणवत आहे.गेल्या दोन दिवसांत कमाल तापमान ३६ वरून ३२ अंशांपर्यंत खाली आले..राज्यातून मॉन्सूनने माघार घेतली आहे, दरम्यान पुणे शहरासह जिल्ह्यात कमाल तापमानात घट झाली आहे, मात्र तरी दिवसभर उकाडा आणि पहाटे हवेत गारवा जाणवत आहे.अचानक बदलेल्या वातावरणामुळे पुणेकर हैराण झाले आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी पडत असलेल्या पावसामुळे मागील दोन दिवसात ३६ अंशांवर पोहचलेले कमाल तापमान ३२ अंशांपर्यंत खाली आले आहे. .रविवारी १९ ऑक्टोबर रोजी दिवसभरात शिवाजीनगर आणि चिंचवड येथे ३२.३ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली.वडगावशेरी आणि बारामती येथे ३१.८, पाषाण परिसरात ३१.२, एनडीए येथे ३०.९, हवेली परिसरात ३०.५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. .Pune Weather : पुण्यात पावसाचा जोर ओसरला, पुढील दोन दिवस कोरडे हवामान.पुणे शहर आणि परिसरात पुढील दोन दिवस आकाश निरभ्र,तर दुपारनंतर ढगाळ वातावरण राहील. जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर तुरळक ठिकाणी पावसाच्या हलक्या सरी पडतील,असा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तवला आहे..FAQs 1. पुण्यात सध्या हवामान कसं आहे?➡️ पहाटे थंडगार तर दिवसा उकाडा जाणवत आहे. 2. तापमानात किती घट झाली आहे?➡️ कमाल तापमान सुमारे ४ अंशांनी कमी झाले आहे. 3. पुढील दोन दिवस हवामान कसं राहणार आहे?➡️ आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहील, पण दुपारी ढगाळ होऊ शकते. 4. पावसाची शक्यता आहे का?➡️ घाटमाथ्यावर हलक्या सरींची शक्यता आहे. 5. "ऑक्टोबर हिट" म्हणजे काय?➡️ मॉन्सूननंतर पडणारा प्रखर आणि कोरडा उकाडा म्हणजे "ऑक्टोबर हिट". 6. या बदलत्या हवामानाचा आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?➡️ सर्दी, खोकला, थकवा यांसारख्या तक्रारी वाढू शकतात, त्यामुळे काळजी घ्यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.