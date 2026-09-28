Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता

पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली आहे. मात्र, पुढील दोन ते तीन दिवसांत शहर आणि परिसरात मेघगर्जनेसह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..शहर आणि परिसरात रविवारी (ता. २७) सकाळपासून आकाश अंशतः ढगाळ होते. त्यानंतर मात्र दुपारी उन्हाचा चटका चांगलाच वाढला, तर सायंकाळच्या सुमारास पुन्हा आकाश ढगाळ झाले. पावसाने उघडीप दिल्याने कमाल तापमानात वाढ झाली. शहरात रविवारी कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमानात साधारण तीन अंश सेल्सिअसने घट होऊन २०.३ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले. .दरम्यान, पुढील दोन ते तीन दिवसांत कमाल तापमानात किंचित घट, तर किमान तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे, तसेच तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले. .पुणे आणि परिसरात सोमवारी (ता. २८) सकाळच्या वेळी आकाश अंशतः ढगाळ राहील. दुपारी आणि सायंकाळच्या सुमारास ढगांची दाटी वाढून मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट होण्याची शक्यता आहे. शहरातील काही भागांत हलक्या सरी कोसळण्याचा अंदाज असून, कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २० अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.