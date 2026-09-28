पुणे

Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता

Pune Rain Forecast: Thunderstorms Likely For Next Two To Three Days: ढगाळ वातावरणात पुण्यात तापमानात चढउतार; हलक्या सरींसह विजांचा कडकडाट होण्याचा हवामान विभागाचा इशारा
Pune Weather Today Cloudy Skies And Light Rain Expected With Thunderstorms Over The Next Two To Three Days IMD Forecast

Pune Weather Today Cloudy Skies And Light Rain Expected With Thunderstorms Over The Next Two To Three Days IMD Forecast

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली आहे. मात्र, पुढील दोन ते तीन दिवसांत शहर आणि परिसरात मेघगर्जनेसह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

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