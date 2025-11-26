Pune Crime: गुंगीचं औषध देऊन पुरुषावर अत्याचार; पुण्यात महिलेवर गुन्हा दाखल; काशीला नेलं अन्...

Pune latest News: महिलांवर होणारे अत्याचार आपण सातत्याने वाचत असतो, बघत असतो. गुंगीचं औषध देऊन महिलांवरील शारीरिक अत्याचाराच्या घटना नेहमीच घडतात. पण पुण्यात एका महिलेने पुरुषाला गुंगीचं औषध देऊन अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी गुन्हादेखील दाखल झालेला आहे..कोल्हापूर येथील एका पुरुषाला गुंगीचं औषध देऊन पुण्यातील महिलेने अत्याचार केला आहे. त्या व्यक्तीसोबत काही अश्लील फोटो काढून त्याच्याकडून पैशांची मागणी केली जात होती. ही महिला स्वतःला वकील असल्याचं सांगून पीडित पुरुषाला धमकी देत होती..Gautam Gambhir: 'गॅरी कर्स्टन बनायला आला अन् चॅपेल बनला...' भारताला व्हाईटवॉश मिळाल्यानंतर गंभीर ट्रोल; मीम्सही व्हायरल.आरोपी महिलेने स्वतःच्या राहत्या घरात, कोल्हापुरातील फिर्यादीच्या घरात पीडित पुरुषावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. शिवाय त्याला बळजबरीने काशी विश्वनाथ येथे नेऊन त्याच्यावर अत्याचार केला. कोथरुड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे..Sangli Politics : विट्यातील व्यापाऱ्यांचे प्रश्न आमची जबाबदारी!’ वैभव पाटील यांची ग्वाही; भाजपला पाठिंबा देण्याचे व्यापाऱ्यांना आवाहन.या प्रकरणाचा अधित तपास कोथरुड पोलिस करीत आहेत. या घटनेची पुणे आणि कोल्हापूरमध्ये चर्चा होतोय. एवढ्या दिवस अत्याचार होत असतानाही त्या पीडित पुरुषाने नेमकी आताच फिर्याद का दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.