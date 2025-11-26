पुणे

Pune Crime: गुंगीचं औषध देऊन पुरुषावर अत्याचार; पुण्यात महिलेवर गुन्हा दाखल; काशीला नेलं अन्...

Kolhapur man alleges assault and extortion attempt by Pune-based woman: कोल्हापूरच्या व्यक्तीवर महिलेकडून अनेकवेळा अत्याचार झाल्याची घटना घडली आहे. शेवटी पीडित व्यक्तीने पोलिसात धाव घेतली.
संतोष कानडे
Pune latest News: महिलांवर होणारे अत्याचार आपण सातत्याने वाचत असतो, बघत असतो. गुंगीचं औषध देऊन महिलांवरील शारीरिक अत्याचाराच्या घटना नेहमीच घडतात. पण पुण्यात एका महिलेने पुरुषाला गुंगीचं औषध देऊन अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणी गुन्हादेखील दाखल झालेला आहे.

